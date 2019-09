Dos personajes con larga (y tortuosa) historia en la vida pública de México, fueron noticia esta semana. Lo fueron tangencialmente: no por sus hechos, sino por sus dichos. Nada trascendental por el fondo, aunque ambos generaran airadas reacciones por la forma; por el léxico que utilizaron, más concretamente…

-II-

Al grano: tras una de sus últimas intervenciones, aún como presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, tras dirigirse, en tono irónico, a un legislador, sin percatarse de que su micrófono aún estaba abierto, dirigiéndose a Dolores Padierna dedicó, entre dientes, una rotunda imprecación (impublicable, se diría, si no fuera porque muchos medios no tuvieron empacho en reproducirla textualmente en letras de molde) a sus “honorables” colegas, y concluyó: “¡Qué manera de legislar…!”.

José Manuel Mireles, antiguo líder de las “autodefensas” de Michoacán y actualmente subdelegado del ISSSTE en esa entidad, por su parte, durante un evento en un hospital de Apatzingán, aseveró que el Instituto “está en quiebra”, en parte porque “muy pocos” trabajadores realizan aportaciones económicas -lo cual, de ser cierto, sería imputable, en todo caso, al mismo Instituto, porque se supone que tiene facultad legal y posibilidades técnicas para descontar de la nómina de los trabajadores las cuotas que obligatoriamente deben enterar-, y en parte porque “las personas que pagan 490 pesos al mes, quieren que se atienda a sus parejas, y a los novios y novias de sus hijos e hijas, y familiares en general”... Hay que atender -subrayó- “a la primera piruja, a la segunda piruja, y a la tercera, la cuarta y hasta la quinta”… Por considerarlas expresiones ofensivas, homofóbicas, “funcionarias estatales, diputadas locales, abogadas y representantes de la sociedad civil” -reporta “El Universal”-, emitieron un pronunciamiento conjunto de protesta, y se congregaron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia para “exigir” al Presidente López Obrador, a través de su representante en el estado, la destitución de Mireles.

-III-

Hasta donde se sabe, Muñoz Ledo no ha hecho comentarios adicionales a su ex abrupto. Mireles, a su vez, externó que “se le escapan, algunas veces, los malos términos” (como buen “terracalenteño”, acotó), y ofreció disculpas “de todo corazón”…, lo que no lo salvó de la lapidación y la crucifixión de rigor en las redes sociales.

Colofón: Ante la omnipresencia de “El Gran Hermano” -signo de los tiempos-, aplica más que nunca el proverbio chino: “Somos amos de nuestros silencios… y esclavos de nuestras palabras”.