- Anti-utopías

Salvo la conocida -aunque poco leída- “Utopía”, de Moro, casi todas las versiones literarias o cinematográficas del mundo del futuro suelen dejar en el lector o espectador a medio camino entre el pesimismo y el miedo. Botones de muestra -uno de cada género- serían la novela 1984, de George Orwell, y la cinta “Cuando el Destino nos Alcance”. La primera, escrita cuatro décadas antes del año al que alude el título, pronostica una sociedad en que se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social, y se acaba la privacidad. De la segunda, que data de 1973 y anticipa algunos horrores asociados con la explosión demográfica que entonces apenas se vislumbraba, podría decirse que tal vez, como película, esté descontinuada… aunque el título llegó para quedarse; se volvió tópico.

-II-

La referencia a “Cuando el Destino nos Alcance” viene a cuento por un foro que durante siete días reunió en Guadalajara a cuatro decenas de “expertos” de 17 ciudades de cuatro países latinoamericanos, para abordar temas de movilidad urbana… y del que poco o nada se habló en los medios.

Se comprende, por lo demás, el vacío de los susodichos medios. Al ciudadano común le interesa, porque lo afecta directamente, advertir avances, progresos tangibles -por mínimos que sean- en semaforización, señalética, estado físico de las calles, o incremento en la cantidad, mejoría en la calidad o racionalización de las rutas del transporte público. Al automovilista o pasajero habitual de autobuses y similares lo tienen sin cuidado, planteados en abstracto, en la teoría, los temas que en ese foro se abordaron; a saber: “planificación sistemática de la movilidad integrada”; “gestión de corredores”; “alternativas de planificación del transporte público y sus evaluaciones, instituciones y gobernabilidad”, o “financiación y asociaciones público-privadas”.

-III-

Al participar en el foro señalado, el secretario de Transporte en el estado, Diego Monraz, recordó la profecía de algunos científicos -no dijo quiénes- en el sentido de que si antes del año 2030 no se toman las medidas pertinentes -no precisó cuáles-, “el daño para el planeta -y sus habitantes, de paso- va a ser irreversible”.

El funcionario atribuyó muchos problemas de las grandes ciudades del continente a “falta de planeación”… aunque quizás a muchos gobiernos habría que aplicarles la cuarteta que algún epigramista dedicó al ex Presidente Echeverría: “Te dice el pueblo, tu coco, / ‘el zopilote estreñido’; / todo lo tienes medido: / planeas mucho… y obras poco”.