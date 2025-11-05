Zenth: Evolución y diseño en la reapertura de su showroom Morelos

Zenth se ha consolidado como referente en acabados de lujo para la construcción, distinguiéndose por su asesoría 360º, servicio postventa y una propuesta integral que acompaña a arquitectos, diseñadores y clientes finales en cada etapa de su proyecto.

Rose Ochoa, Ricardo Villalobos y Carolina Martínez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Rodrigo Díaz del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Recientemente, Zenth celebró la reapertura de su showroom Morelos, un espacio totalmente renovado que refleja la evolución, esencia y compromiso de la marca con el diseño, la calidad y la experiencia de cada cliente.

Sofía Van Hoorde, Bardo Arias, Aldo Palacios y Cristina Jáuregui. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alonso Ibarra, Sergio Reynoso, Manuel Pérez, Ana Gabriela Acosta y Juan Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Esta fue una noche que congregó a referentes del diseño, la arquitectura y el interiorismo en torno a una misma pasión: Crear espacios excepcionales. Los cerca de 200 invitados fueron testigos del corte de listón, también de las palabras de bienvenida y más tarde disfrutaron de los originales cocteles y un delicioso catering. El ambiente musical fue parte esencial con Cochennejazz.

Reapertura Zenth. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Reapertura Zenth. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

En su 17º aniversario, Zenth renueva dos de sus sucursales, Aztecas y Morelos, y reafirma su esencia: crear espacios que inspiran y ofrecer un servicio que trasciende la venta de productos para convertirse en una experiencia de confianza, creatividad y colaboración.

Juan Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Reapertura Zenth. GENTE BIEN JALISCO

Zenth Morelos y Aztecas renacen como un punto de encuentro para los amantes del diseño y la arquitectura, espacios donde las ideas se transforman en experiencias y cada proyecto refleja la pasión por el detalle que distingue a la marca.

Ricardo Maciel. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Zenth

Morelos 2131, Col. Arcos Vallarta

T: 33.8995.8034

Web: www.zenth.com.mx

IG: @zenthmx

CP