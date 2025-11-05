La cuarta edición de VinArt Ajijic reafirmó su posición como uno de los festivales enológicos más relevantes del occidente del país, celebrando el vino, la gastronomía y la cultura bajo una inspiración especial: Día de Muertos.En un entorno mágico frente al Lago de Chapala, los asistentes disfrutaron de experiencias sensoriales, arte, música en vivo, conciertos, concursos gastronómicos y la participación de destacadas etiquetas nacionales e internacionales.Este año destacó el Pabellón de Productores Jaliscienses, con la presencia de nueve bodegas del estado, reafirmando el crecimiento sostenido, la diversidad y el posicionamiento de Jalisco como una región con gran potencial vitivinícola.Una edición más que enaltece la identidad, la creatividad y el desarrollo enológico de Jalisco. Además, se presentó una muestra artística especial con obras de Isabel Reynoso, de Jalostotitlán, celebrando el talento jalisciense y su integración con la cultura del vino.Las experiencias del festival incluyeron degustación ilimitada, catas guiadas por sommeliers, concurso de Catrinas, performance “Corazón de Luna” (NMOR), conciertos, gastronomía local, propuestas gourmet, experiencias gastronómicas, after parties con DJ y ambientación temática.La organización de VinArt Ajijic anunció que la quinta edición del festival se llevará a cabo a finales de abril de 2026, continuando su misión de posicionar a la Ribera de Chapala como el corazón del enoturismo en Jalisco y uno de los destinos vinícolas más importantes del país.Sin duda, VinArt seguirá creciendo y sorprendiendo con nuevas experiencias, más casas vinícolas, propuestas gastronómicas únicas y actividades que celebran la cultura, el arte y el buen vivir. ¡Nos vemos en VinArt Ajijic 2026!CP