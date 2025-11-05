La cuarta edición de VinArt Ajijic reafirmó su posición como uno de los festivales enológicos más relevantes del occidente del país, celebrando el vino, la gastronomía y la cultura bajo una inspiración especial: Día de Muertos.

Sandra Velázquez, Erika Velázquez, Adriana Santos y Estefana Carmona. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

En un entorno mágico frente al Lago de Chapala, los asistentes disfrutaron de experiencias sensoriales, arte, música en vivo, conciertos, concursos gastronómicos y la participación de destacadas etiquetas nacionales e internacionales.

Álvaro Castillo y Livier Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Alejandro Sahagún, Vidal González, Alfonso Martorel y Javier Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Este año destacó el Pabellón de Productores Jaliscienses, con la presencia de nueve bodegas del estado, reafirmando el crecimiento sostenido, la diversidad y el posicionamiento de Jalisco como una región con gran potencial vitivinícola.

Paola Ríos y José Antonio Nieto. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Raúl Aguilar, Corina Ogarrio, Carlos Silva, Sofía Najar, Natalia Higareda y Alejandro Salas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Una edición más que enaltece la identidad, la creatividad y el desarrollo enológico de Jalisco. Además, se presentó una muestra artística especial con obras de Isabel Reynoso, de Jalostotitlán, celebrando el talento jalisciense y su integración con la cultura del vino.

Ernesto Lazcano, Claudia Bribiesca y Judith Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Las experiencias del festival incluyeron degustación ilimitada, catas guiadas por sommeliers, concurso de Catrinas, performance “Corazón de Luna” (NMOR), conciertos, gastronomía local, propuestas gourmet, experiencias gastronómicas, after parties con DJ y ambientación temática.

Salvador Valencia, Liliana Cabanillas, Cristina Navarro y Alejandro Chumacero. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

La organización de VinArt Ajijic anunció que la quinta edición del festival se llevará a cabo a finales de abril de 2026, continuando su misión de posicionar a la Ribera de Chapala como el corazón del enoturismo en Jalisco y uno de los destinos vinícolas más importantes del país.

Sin duda, VinArt seguirá creciendo y sorprendiendo con nuevas experiencias, más casas vinícolas, propuestas gastronómicas únicas y actividades que celebran la cultura, el arte y el buen vivir. ¡Nos vemos en VinArt Ajijic 2026!

Alejandro Sahagún, Rocío Lancaster, Alejandra Rojo, Alfonso Martorel y Javier Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Evento: 4a. edición de Vinart. Fecha: Viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre. Lugar: Ajijic. Highlights: VinArt Ajijic impulsa a la Ribera del Lago de Chapala como destino enoturístico de alto valor.

CP