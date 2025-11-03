MAJA Sportswear inaugura su nueva tienda en La Perla

MAJA Sportswear abrió un nuevo punto en Centro de Vida La Perla el 25 de octubre y en su inauguración tuvo experiencias, snacks, bebidas, invitados especiales, música y sólo por ese día, un 15% de descuento en todo el establecimiento.Esta es una marca pensada para quienes disfrutan la vida al aire libre, la adrenalina, el estilo auténtico y para vivir esta nueva aventura llegaron cerca de 100 invitados, quienes fueron recibidos por las anfitrionas, Rosaura Quintero y María José Vázquez, para continuar con el emotivo corte de listón junto a Miguel Tatto. Esa tarde se ofrecieron café, matcha, canapés, chocolates y un DJ se encargó de ambientar este gran evento.MAJA Sportswear nace del espíritu outdoor y la conexión con la tierra, su nombre es en combinación con “Mexican Baja” (Baja mexicana) inspirándose en Baja California, sus paisajes y el Mar de Cortés. Son ropa y accesorios de aventura para hombre y mujer, enfocados en la funcionalidad, la comodidad y el diseño. Esta séptima apertura en la ciudad es un profundo agradecimiento a Guadalajara, ya que la aceptación del público tapatío ha sido tan rotunda y emocionante que los ha obligado a crecer porque a nivel nacional es la número 89. No es saturación, es una estrategia: Al sumar esta tienda, están asegurando la máxima presencia en la ciudad para que su comunidad siempre tenga un punto de encuentro para encender su instinto. ¡Están listos y emocionados por seguir creciendo en Jalisco! D: Centro de Vida La Perla Guadalajara Loc- C120 Instagram: @majasportswearPágina web: Maja sportswear Evento: Apertura de la tienda MAJA Sportswear.Fecha: Sábado 25 de octubre.Lugar: Centro de Vida La Perla, Guadalajara.Horario: 6:00 a 9:00 pm.AA