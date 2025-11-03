MAJA Sportswear inaugura su nueva tienda en La Perla

MAJA Sportswear abrió un nuevo punto en Centro de Vida La Perla el 25 de octubre y en su inauguración tuvo experiencias, snacks, bebidas, invitados especiales, música y sólo por ese día, un 15% de descuento en todo el establecimiento.

Inauguración MAJA Sportswear en La Perla

Esta es una marca pensada para quienes disfrutan la vida al aire libre, la adrenalina, el estilo auténtico y para vivir esta nueva aventura llegaron cerca de 100 invitados, quienes fueron recibidos por las anfitrionas, Rosaura Quintero y María José Vázquez, para continuar con el emotivo corte de listón junto a Miguel Tatto. Esa tarde se ofrecieron café, matcha, canapés, chocolates y un DJ se encargó de ambientar este gran evento.

Francia Martínez / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

MAJA Sportswear nace del espíritu outdoor y la conexión con la tierra, su nombre es en combinación con “Mexican Baja” (Baja mexicana) inspirándose en Baja California, sus paisajes y el Mar de Cortés. Son ropa y accesorios de aventura para hombre y mujer, enfocados en la funcionalidad, la comodidad y el diseño.

Miguel Ángel Tatto y Mónica Mejorada / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Badir Nejib / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Esta séptima apertura en la ciudad es un profundo agradecimiento a Guadalajara, ya que la aceptación del público tapatío ha sido tan rotunda y emocionante que los ha obligado a crecer porque a nivel nacional es la número 89. No es saturación, es una estrategia: Al sumar esta tienda, están asegurando la máxima presencia en la ciudad para que su comunidad siempre tenga un punto de encuentro para encender su instinto. ¡Están listos y emocionados por seguir creciendo en Jalisco!

Juan de Dios Lobar / FOTO: CLAUDIO JIMENO

Daniel Chávez y Paulina Estrada / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

D: Centro de Vida La Perla Guadalajara Loc- C120

Instagram: @majasportswear

Página web: Maja sportswear

Marian Carrasco / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Majo Vázquez y Rosaura Quintero / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

José y Alan Cornejo / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Juan Pablo y Jimena Mota / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Iván e Ingrid Zermeño de la Mora / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Inauguración MAJA Sportswear en La Perla / FOTO: CLAUDIO JIMENO PARA GENTE BIEN

Evento: Apertura de la tienda MAJA Sportswear.

Fecha: Sábado 25 de octubre.

Lugar: Centro de Vida La Perla, Guadalajara.

Horario: 6:00 a 9:00 pm.

