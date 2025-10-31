Inicia el fin de semana y este viernes 31 de octubre ya hay nuevas películas en la programación de la cartelera de cine tapatía. Lee las historias de las películas de estreno y si te gusta disfrutar del cine, organiza una salida tu sala favorita con la mejor compañía.

No me sigas

El sello Blumhouse, el cual ha producido piezas imperdibles del cine de género contemporáneo como Get Out, M3gan, Black Phone o Paranormal Activity, se aventura dentro del cine mexicano para producir su primera película de terror nacional: No me sigas.

En este relato cuenta la historia de una joven que crea contenido para redes sociales y a la cuál le urge volverse viral. Por tal motivo, empieza a fingir eventos paranormales en su casa… hasta que una verdadera amenaza fantasmal emerge en su vida.

Toma Nota

El estreno sorprendió tras la revelación del primer tráiler, pues esta producción de Blumhouse se filmó en secreto en la CDMX.

Es para ti si…

Sigues la filmografía del sello Blumhouse o si, simplemente, eres un amante absoluto del cine de terror.

Cuando el cielo se equivoca

Aziz Ansari protagoniza y dirige esta comedia divina donde comparte créditos con Seth Rogen y Keanu Reeves, quien interpreta a un ángel que provocará un enredo tremendo.

Gabriel es un ángel que cuida a la gente de no morir en accidentes tontos; sin embargo, lo que realmente quiere es hacer algo más trascendente por los seres humanos. Es así que toma la decisión de interferir en la vida de un empleado común y un empresario millonario, causando un gran lío.

Toma Nota

“Hay algo en Keanu que hace que parezca un ser de otro mundo”, comentó Ansari al explicar por qué le escribió a Reeves un personaje angelical.

Es para ti si…

Amas a cualquiera de los miembros del elenco.

Función Especial

Las Guerreras K-Pop

Esta película no requiere presentación. Tras haberse convertido en un tremendo fenómeno en Netflix, la cinta celebra su éxito con tres días de proyecciones en cines. Acompaña a este trío en su gran aventura, pero ahora en la pantalla grande, ya que se está preparando para lograr cosas importantes en la próxima temporada de premios.

Toma Nota

Ya es la película más vista en la historia de Netflix.

Es para ti si…

Te sabes todas las canciones y pasos de baile de esta película animada.

Paw Patrol: Especial de Navidad

Rubble está esperando que llegue Santa Claus con los regalos, pues le ha pedido algo muy especial. Sin embargo, Santa se ha enfermado y parece que no podrá repartir los obsequios navideños. Para colmo de males, hay alguien que quiere aprovechar esa situación para quedarse con todos los regalos. ¿Qué harán nuestros cachorros ante esta calamidad?

Toma Nota

Esta pieza es una producción televisiva de 44 minutos que, de manera excepcional y debido al amor que le tienen los peques a estos personajes, llegará a 3,600 cines del mundo desde esta semana.

Es para ti si…

Cuando alguien dice “Paw”, tu gritas “¡Patrol!”

Enzo

En el año 2024 falleció el aclamado director Laurent Cantet, quien estaba planeando filmar su nueva película: Enzo. Ante la muerte del realizador, su coguionista Robin Campillo decidió seguir adelante con el proyecto, como una forma de rendir tributo al legado de Cantet.

En esta pieza conocerás a un adolescente que se rehúsa a cumplir con las expectativas de sus padres ricos. Pronto, su camino se cruza con el de un ucraniano que trabaja como albañil en una construcción. El protagonista vivirá así una serie de emociones que le transformarán la vida y le harán cruzar el umbral de la maduración.

Toma Nota

Este filme formó parte de la competencia de la Quincena de los Cineastas del Festival de Cannes y tuvo su estreno mexicano dentro de la selección internacional del pasado Festival de Morelia.

Es para ti si…

Te encantan las películas tipo “coming of age”.

6 Exorcismos

Una reportera se infiltra en un grupo tipo secta, donde cinco personas están por hacer grandes sacrificios a cambio de tener retroalimentación natural. ¿Se convertirá ella en la sexta persona en vivir la experiencia de un ritual prohibido? ¿Podría renunciar a una parte de su cuerpo para entrar en contacto con lo sobrenatural?

Toma Nota

La película está presentada como una serie de relatos antológicos, cada uno con su propio director, hasta completar así las seis piezas de la trama.

Es para ti si…

Nunca te pierdes ninguna película de terror que venga de Corea del Sur.

Re-Estrenos

El callejón de los milagros. ESPECIAL/SONY PICTURES-ALAMEDA FILMS.

El callejón de los milagros

En 1995 se estrenó El Callejón de los Milagros de Jorge Fons, una de las cintas mexicanas más aplaudidas de la década de los noventa. En su 30 aniversario de su estreno, regresa a algunas salas de cine tapatías.

Protagonizada por Ernesto Gómez Cruz, Salma Hayek, Margarita Sanz, Bruno Bichir, María Rojo y un gran elenco, la pieza coral lleva a observar la vida de un puñado de personajes que se debatían entre los secretos y deseos reprimidos hasta la búsqueda del amor en una ciudad compleja e implacable.

Toma Nota

En su momento, El Callejón de los Milagros ganó el Ariel a la Mejor Película mexicana, además de casi una treintena de premios nacionales e internacionales, incluyendo el Goya y el Premio del Público del FICG (que aún era la Muestra de Cine Mexicano).

Es para ti si…

Quieres ver (o volver a ver) uno de los más potentes clásicos del cine nacional.

Jóvenes Brujas. ESPECIAL/CINEMEX PRESENTA.

Jóvenes Brujas

El próximo año se cumplirán tres décadas del estreno original de este largometraje que hoy ha trascendido como pieza de culto dentro del cine de brujas. Por tal motivo, los fans se adelantan en las celebraciones con este reestreno del popular filme en el que cuatro chicas con problemas en la escuela y con sus familias inician un aquelarre, sin imaginar las consecuencias. Búscala solo en Cinemex.

Toma Nota

En su momento, la película ganó el Premio MTV a la Mejor Pelea de película. ¿Recuerdas el icónico enfrentamiento entre Robin Tunney y Fairuza Balk? Se puede ver en Cinemex.

Es para ti si…

Quieres revivir esta pieza de culto en la gran pantalla.

Gasparín

Celebrando 30 años de su estreno original, vuelve a las salas de cine este fantasmagórico filme familiar que protagonizaron Christina Ricci y Bill Pullman.

Un terapeuta que trabaja temas sobrenaturales y su pequeña hija se mudan a una vieja mansión, donde conocerán a un amable fantasma llamado Gasparín. El problema es que en el lugar hay otros espectros que gustan de hacer fechorías.

Toma Nota

El filme fue un gran éxito y facturó casi 300 millones de dólares en la taquilla global y fue la primera producción de Hollywood que tuvo un personaje principal (Gasparín) creado 100% con CGI. Disponible en Cinemex.

Es para ti si…

Recuerdas con cariño la primera película y quisieras que tus peques la vivan con la misma emoción que tú cuando eras chiquito.

