Zenth celebra su 17 aniversario con clientes y amigos

El Open House por el 17 aniversario representó mucho más que un evento: fue una celebración de la historia y de las relaciones que han dado forma a Zenth. Clientes, amigos y proveedores se reunieron en un ambiente cálido, con vino y gastronomía a cargo de @mutua.culinaria, disfrutando la música de @cochenne jazz, para conmemorar una trayectoria construida a partir de alianzas sólidas y una visión compartida sobre el diseño.

Miguel González, Sofía Van Hoorde y Ricardo Elías. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Carlos Lassala, Paulina Inclán y Óscar Mayagoitia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Durante el encuentro, los invitados recorrieron los espacios recientemente renovados del showroom, concebidos para inspirar nuevas ideas y reflejar la esencia de esta nueva etapa de la marca. La remodelación no solo marca un hito en su historia, sino que refuerza su compromiso con el servicio, la innovación y la creación de experiencias memorables para la comunidad creativa.

Roberto Álvarez, Paulina Inclán, Uriel Salcedo, Hada Covarrubias y Xavier Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Open House por el 17 aniversario de Zenth

Desde 2008, Zenth se ha consolidado como un referente en acabados de lujo para proyectos residenciales y comerciales. Su propuesta se distingue por una visión integral del diseño: un showroom donde convergen marcas internacionales, productos seleccionados y un acompañamiento personalizado que va más allá de la especificación tradicional.

Open House por el 17 aniversario de Zenth. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

RIcardo González, Paolino Di Vece, Victoria Plasencia y Paulina Inclan. GENTE BIEN JALISCO / Open House por el 17 aniversario de Zenth

A lo largo de 17 años, la marca ha desarrollado un modelo de atención 360 que integra asesoría técnica, seguimiento especializado y servicio postventa, entendiendo que cada proyecto requiere precisión, sensibilidad y una experiencia confiable.

Julio Pindter y Maba Velasco. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

El crecimiento de Zenth ha sido constante, impulsado por una filosofía clara: crear espacios que generen bienestar y detonen emociones a través del diseño. Su equipo, capacitado continuamente, es parte esencial de esta evolución, aportando conocimiento, criterio y cercanía en cada etapa del proceso.

Open House por el 17 aniversario de Zenth. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Zenth

T: 33.8995.8034

D: Aztecas 429, Col. Monraz

Web: www.zenth.com.mx

instagram: @zenthmx

CP