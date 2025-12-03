JW Marriott Guadalajara cierra el 2025 con una gran celebración

El Hotel JW Marriott Guadalajara organizó un cóctel navideño en su restaurante Agave para celebrar el cierre de un gran año y agradecer a clientes y aliados estratégicos por su confianza y lealtad durante 2025 así como hace un brindis por los proyectos venideros.El anfitrión Javier Ramírez, director de ventas, recibió a 80 invitados cordialmente, a quienes les dieron la bienvenida con un coctel y canapés, para después escuchar un mensaje de agradecimiento y presentar la dinámica de la velada. Posteriormente, se realizó la exhibición Entre Charros, una demostración de arte charro.Los asistentes disfrutaron de una hermosa velada en grata convivencia, con barra libre de bebidas y destilados, vino blanco y tinto de la casa. La celebración estuvo amenizada por la música de Audio Encore y Helios DJ.Ubicado entre la zona financiera y el Country Club, JW Marriott Guadalajara abrió sus puertas en 2022 y ofrece un refugio moderno concebido con intención. El hotel cuenta con 191 habitaciones, incluidas 42 suites que combinan confort, diseño contemporáneo y funcionalidad.Para está época decembrina tendrá dos importantes cenas, la primera llamada Luz y tradición que será el 24 de diciembre, y la segunda titulada Black tie & bubbles que se realizará el 31 de diciembre. Para mayor información y reservaciones comunicarse al teléfono 33 18 28 78 28.Mar Báltico 2242, Col. Providencia.Tel. 33 15 98 71 00.Página Web: www.marriott.comFacebook: JW Marriott Hotel GuadalajaraInstagram: @jwmarriottguadalajaraCP