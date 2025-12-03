Barbería Wellington abre sus puertas al hombre actual

La Barbería Wellington organizó una gran inauguración, en la que dio a conocer su concepto y sus servicios.

El equipo anfitrión recibió a los invitados con gran emoción, para después presentarles este espacio diseñado para el hombre que valora su imagen y estilo. Para celebrar se ofreció un coctel, en el que se sirvió sushi acompañado de tequila, cerveza, Spritz y whisky.

Jordi Petrosyan, Mónica Orrego y Vahan Petrosyan. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Barbería Wellington brinda un estilo clásico y elegante con toques modernos, en una ubicación céntrica y accesible, donde los asistentes son atendidos por expertos en cortes clásicos, desvanecidos con navaja y trabajo con tijera.

La atención personalizada basada en el visagismo convierte la visita en una experiencia Premium que está acompañada por el uso de toallas calientes y productos de calidad.

Oscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la Barbería Wellington en Puerta de Hierro

Barbería Wellington se funda por el sueño de crear un espacio que recuperara la esencia más auténtica de la masculinidad, y que fuera un refugio clásico y robusto, un lugar donde cada detalle transmitiera carácter, fuerza y tradición.

Con inspiración en la estética inglesa, el lugar cuenta con piedra, madera y fierro en su construcción, materiales que han acompañado a los hombres a lo largo de la historia. Cada textura, acabado y rincón fue pensado para representar la solidez y el estilo atemporal del caballero tradicional.

Vahan Petrosyan y José Luis Arreguín. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Andrea González y Jordi Petrosyan. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

El nombre Wellington se eligió en honor al Duque de Wellington, símbolo de disciplina, elegancia, estrategia y liderazgo. Su figura representa el espíritu del hombre decidido, sofisticado y seguro de sí mismo, justo los valores que la barbería busca transmitir en cada servicio.

Inauguración de la Barbería Wellington. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Evento: Inauguración de la Barbería Wellington. Lugar: Av. Universidad 325 local PA-08. Fecha: 26 de noviembre de 2025. Invitados: Alrededor de 50.

