Gente Bien | Concierto

Los40 Básico: “Mentiras, el concierto”

Los tapatíos disfrutaron de una noche especial, sobre todo, los fans de Mentiras, quienes gozaron al máximo las canciones en vivo que han hecho historia, creando un emotivo puente entre el pasado y el presente

Por: Xochitl Martínez

Marisa Lazo durante la alfombra roja de “Mentiras, el concierto”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Luis Torres. GENTE BIEN JALISCO / Alfombra roja de “Mentiras, el concierto”

Paulina Silva. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Víctor Gallegos, Maggie Magaña y Paulo Castro. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Karla Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Claudia Chávez, Paulina Valerio, Pepe Nuño, Rafa Valles y Mauricio Ortega. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

Miranda de la Cruz y Nidia Zavala. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Héctor Rodríguez y Sofía Michelle Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

El Conjunto Santander de Artes Escénicas se convirtió en el escenario ideal para una velada cargada de nostalgia con LOS40 BÁSICO presentando Mentiras, el concierto.

En un ambiente completamente familiar, los asistentes revivieron la esencia de los años 80’s a través de aquellos éxitos que marcaron a una generación y trascendieron como parte fundamental de la cultura musical en México.

La puesta en escena reunió talento, carisma y una energía vibrante que hizo cantar a los espectadores de principio a fin. Los tapatíos disfrutaron de una noche especial, sobre todo, los fans del show, quienes gozaron al máximo las canciones en vivo que han hecho historia, creando un emotivo puente entre el pasado y el presente.

Evento: Alfombra roja de “Mentiras, el concierto”.

Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas

Fecha: 24 de noviembre de 2025.

