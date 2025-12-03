Los40 Básico: “Mentiras, el concierto”

El Conjunto Santander de Artes Escénicas se convirtió en el escenario ideal para una velada cargada de nostalgia con LOS40 BÁSICO presentando Mentiras, el concierto.

En un ambiente completamente familiar, los asistentes revivieron la esencia de los años 80’s a través de aquellos éxitos que marcaron a una generación y trascendieron como parte fundamental de la cultura musical en México.

La puesta en escena reunió talento, carisma y una energía vibrante que hizo cantar a los espectadores de principio a fin. Los tapatíos disfrutaron de una noche especial, sobre todo, los fans del show, quienes gozaron al máximo las canciones en vivo que han hecho historia, creando un emotivo puente entre el pasado y el presente.

Evento: Alfombra roja de “Mentiras, el concierto”. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas Fecha: 24 de noviembre de 2025.

CP