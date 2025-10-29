ZEEKR | Lynk & Co inaugura su agencia en Guadalajara

ZEEKR organizó una gran inauguración de su nueva agencia ZEEKR | Lynk & Co House Guadalajara Minerva, la primera distribuidora autorizada en América que reúne a ambas marcas del grupo ZEEKR y Lynk & Co en un mismo espacio, marcando un hito en la expansión regional.

Grupo ZK Motors recibió a los invitados cordialmente, entre ellos se contó con la presencia de Efraín Gamboa, director de Desarrollo de la Red de Distribuidores para ZEEKR | Lynk & Co México, y Oscar Martín del Campo, director de ZEEKR | Lynk & Co House Guadalajara Minerva.

Los asistentes fueron testigos de la apertura oficial de esta nueva agencia, en la que conocieron los modelos insignia ZEEKR 001, X y el nuevo 7X así como los innovadores Lynk & Co 08 y 09, que debutaron por primera vez en México.

ZEEKR es la marca de vehículos eléctricos de lujo fundada en 2021 y perteneciente al grupo Geely Holding Group. Se especializa en coches eléctricos Premium con un fuerte enfoque en la tecnología y el diseño, y es conocida por su innovación en áreas como la conducción inteligente y la conectividad.

Con esta apertura, ZEEKR y Lynk & Co consolidan su presencia en México, además de reafirmar su compromiso de ofrecer nuevas experiencias, productos y servicios que definan el futuro de la movilidad Premium en el país.

Evento: Inauguración de la nueva agencia ZEEKR | Lynk & Co House Guadalajara Minerva. Lugar: Av. Adolfo López Mateos Norte 24. Fecha: 16 de octubre de 2025. Invitados: 60.

