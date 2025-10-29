Creatividad y lujo florecen en el workshop flora de Midtown Jalisco

El pasado 22 de octubre, Midtown Jalisco fue el escenario de una mañana creativa y llena de color con motivo del Workshop Floral en colaboración con Paloma Cano. En un entorno alegre y sofisticado, las invitadas disfrutaron de una experiencia sensorial entre flores, texturas y fragancias, explorando su lado artístico mientras daban forma a sus propios arreglos florales.

Más que un taller, esta experiencia representó una invitación a vivir el espacio de una manera diferente, experimentando con propuestas creativas que inspiran y celebran la belleza en los pequeños detalles. Midtown invita a la comunidad a conocer su área de lujo y a disfrutar de este tipo de experiencias exclusivas, diseñadas para conectar con la inspiración, la creatividad y el bienestar.

El Workshop Floral fue solo una muestra de las activaciones que se estarán desarrollando próximamente en el corazón de Midtown, donde el arte, la moda y la inspiración seguirán floreciendo.

Evento: Workshop floral. Fecha: 22 de octubre de 2025. Lugar: Midtown Jalisco.

