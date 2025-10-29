La pequeña Merlina disfrutó de una hermosa fiesta de cumpleaños, en la que bajo el tema marino y todo lo relacionado con el mar celebró 11 años.

Las organizadoras –Mónica y Liliana Trujillo- recibieron a los invitados con una sonrisa al lado de la festejada, quien con gran alegría se divirtió con la generación completa del quinto grado del colegio Alpes San Javier.

Los invitados también se divirtieron durante la tarde, sobre todo, con el concurso de donas y al cantarle Las Mañanitas a Merlina. A la hora de la comida se sirvió un menú de comida italiana acompañado de margaritas sin alcohol para las pequeñas y margaritas y aperol para las mamás. De snacks, hubo raspados, tostitos, elotes y tostielotes. El ambiente estuvo amenizado por la música de un DJ.

Los asistentes recibieron de obsequio un store con regalos para cada una de las pequeñas invitadas. Por su parte, Merlina recibió muchas muestras de cariño y regalos como una tortuga y un disfraz de tiburón, entre otros.

Evento: Cumpleaños de Merlina Fernanda Delgado Trujillo. Lugar: Valle Real. Fecha: 24 de octubre de 2025. Invitados: 56.

