¡Prepárate para vivir una zumbante aventura con toda tu familia! Creado hace 15 años, el famoso espectáculo OVO (“huevo” en portugués) de Cirque du Soleil hará una parada en nuestro país, y especialmente en Guadalajara, con una versión actualizada.

Tras varios meses de trabajo, el equipo de OVO presentará la nueva edición del espectáculo: Un diseño de escenario, actos acrobáticos, personajes originales, vestuarios y música renovada. OVO deslumbra más que nunca con su fascinante colonia de insectos, reuniendo a 53 acróbatas y músicos en un espectáculo que deleita tanto a adultos como a niños.

Este espectáculo es único y ha cautivado a audiencias en 40 países, recorriendo Europa, Medio Oriente y Egipto, ahora OVO regresa a Norteamérica y se presentará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Impulsado por una enérgica banda sonora en vivo inspirada en ritmos brasileños, OVO es un festín para los sentidos -visualmente espectacular, rítmicamente vibrante y emocionalmente inspirador-. Tiene un vestuario deslumbrante, una puesta en escena envolvente, coreografías llenas de energía y un espíritu de sorpresa que nos lleva a reencontrarnos con el niño que todos llevamos dentro, OVO sumerge al público en el mundo encantador e inesperado que existe bajo nuestros pies.

Una aventura vibrante te espera, donde cada salto, giro y aleteo celebra la magia de la naturaleza en movimiento, y nos recuerda que incluso las criaturas más pequeñas pueden dejar una gran impresión.

+ de OVO

Inspirado en habilidades de criaturas tanto reales como imaginarias, que van desde poderosos grillos que rebotan en trampolines hasta una araña hipnótica contorsionándose dentro de su telaraña, OVO irradia un extraordinario despliegue de talento para despertar la imaginación. Divertido y caótico, a la vez que es adorable y maravilloso, OVO encanta a nuestro niño interior con su dulce exuberancia. Compuesto por 100 personas de 25 países diferentes, incluyendo 53 artistas, OVO (“huevo” en portugués) lleva al escenario actos acrobáticos de alto nivel que redefinen los límites del cuerpo humano. Desde su estreno en Montreal en 2009, OVO ha emocionado a más de 7 millones de personas en 40 países.

¡No te lo pierdas!

5 AL 9 de noviembre – Arena VFG

CP