Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Portada

Listening Garden, una experiencia inmersiva entre arte y sonido

En el estudio del artista Eduardo Sarabia, Listening Garden es una experiencia inmersiva donde el arte, el sonido y el diseño convergen

Por: Aracely Aguilera

Esta semana en portada: Listening Garden, Ely Tessada, Eduardo Sarabia y Ale Tessada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Esta semana en portada: Listening Garden, Ely Tessada, Eduardo Sarabia y Ale Tessada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

El espacio te invita a conocer la colección de tapetes artesanales de Mughal, desarrollada en colaboración con Eduardo Sarabia. Esta edición limitada de paisajes tejidos a mano que combinan la iconografía del artista con la calidad y tradición de Mughal, se presenta exhibiendo las piezas como objetos funcionales y escultóricos a través de una experiencia sonora, impulsada por el sistema de audio de Proyectos Especiales y una curaduría de DJs invitados, envuelve a los visitantes y activa el espacio desde la escucha.

Karina Manterola, Cara Araneta y Rox León. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026
Álvaro Valadez, Mariana Apodaca y Mauricio Álvarez. GENTE BIEN JALISCO /  E. ESCAMILLA
Alicia y Sara Orozco y Luis Verduzco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Después de la inauguración, realizada el jueves 29 de enero a las 6:00 pm, Listening Garden continuó durante el fin de semana con una serie de Listening Sessions, pensadas para una experiencia más íntima y enfocada.

Listening Garden propone una nueva forma de habitar el arte a través de la escucha, la materialidad y la experiencia compartida.

Esta semana en portada: Listening Garden, Ely Tessada, Eduardo Sarabia y Ale Tessada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026
Paola Rivero, Mariana Ramírez, Cristina Sesscose y Ana Paula Amutio. GENTE BIEN JALISCO / Listening Garden
Carlos Ferrer, Camia Sahagún y José Adrián Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

DE EDUARDO SARABIA

Eduardo Sarabia es un artista mexicanoestadounidense que combina el folklore de la artesanía tradicional, como cerámica y textiles con arte contemporáneo para contar historias sobre identidad, migración y memoria. Su obra mezcla lo personal con lo cultural y ha sido expuesta en museos y galerías de México, Estados Unidos, Europa y Asia. www.eduardosarabia.mx

Mariana Ramírez y Diego Romero. GENTE BIEN JALISCO /  E. ESCAMILLA
Fernanda Wulff y Paulina Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Listening Garden

MUGHAL RUGS

Mughal es una marca de tapetes de alta gama que fusiona artesanía tradicional y diseño contemporáneo. Fundada en 2013 por Ana y Eli Tessada, crea piezas únicas hechas a mano en sus propios talleres en India.

Juan Pablo Barajas, Gaby Castillo y Clara González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026
Zaira González y Mara Cervantes. GENTE BIEN JALISCO /  E. ESCAMILLA

Su portafolio incluye más de mil diseños entre tapetes anudados a mano, kilims, yute, línea outdoor y colecciones con diseñadores reconocidos. Con más de una década de experiencia, Mughal desarrolla proyectos residenciales, hoteleros y especiales para casas de diseño e interiorismo. Comprometida con la sustentabilidad, produce con fibras naturales y procesos orgánicos, honrando la tradición artesanal con una visión contemporánea.

Alejandra Martínez y Camia Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Listening Garden

Evento: “Listening Garden” Proyectos especiales Sarabia x Mughal.

Fecha: Jueves 29 de enero.

Lugar: Av. B, Seattle.

www.mughal.mx

@mughalrugs

JG 

Temas

  • Portada
  • Portadas de revistas o periódicos
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Listening Garden
  • Karina Manterola
  • Cara Araneta
  • Rox León
  • Álvaro Valadez
  • Mariana Apodaca
  • Mauricio Álvarez
  • Alicia Orozco
  • Sara Orozco
  • Luis Verduzco
  • Ely Tessada
  • Eduardo Sarabia
  • Ale Tessada
  • Paola Rivero
  • Mariana Ramírez
  • Cristina Sesscose
  • Ana Paula Amutio
  • Carlos Ferrer
  • Camia Sahagún
  • José Adrián Moreno
  • Diego Romero
  • Fernanda Wulff
  • Paulina Vázquez
  • Juan Pablo Barajas
  • Gaby Castillo
  • Clara González
  • Zaira González
  • Mara Cervantes
  • Alejandra Martínez

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones