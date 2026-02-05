El espacio te invita a conocer la colección de tapetes artesanales de Mughal, desarrollada en colaboración con Eduardo Sarabia. Esta edición limitada de paisajes tejidos a mano que combinan la iconografía del artista con la calidad y tradición de Mughal, se presenta exhibiendo las piezas como objetos funcionales y escultóricos a través de una experiencia sonora, impulsada por el sistema de audio de Proyectos Especiales y una curaduría de DJs invitados, envuelve a los visitantes y activa el espacio desde la escucha.

Karina Manterola, Cara Araneta y Rox León. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Álvaro Valadez, Mariana Apodaca y Mauricio Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

Alicia y Sara Orozco y Luis Verduzco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Después de la inauguración, realizada el jueves 29 de enero a las 6:00 pm, Listening Garden continuó durante el fin de semana con una serie de Listening Sessions, pensadas para una experiencia más íntima y enfocada.

Listening Garden propone una nueva forma de habitar el arte a través de la escucha, la materialidad y la experiencia compartida.

Esta semana en portada: Listening Garden, Ely Tessada, Eduardo Sarabia y Ale Tessada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Paola Rivero, Mariana Ramírez, Cristina Sesscose y Ana Paula Amutio. GENTE BIEN JALISCO / Listening Garden

Carlos Ferrer, Camia Sahagún y José Adrián Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

DE EDUARDO SARABIA

Eduardo Sarabia es un artista mexicanoestadounidense que combina el folklore de la artesanía tradicional, como cerámica y textiles con arte contemporáneo para contar historias sobre identidad, migración y memoria. Su obra mezcla lo personal con lo cultural y ha sido expuesta en museos y galerías de México, Estados Unidos, Europa y Asia. www.eduardosarabia.mx

Mariana Ramírez y Diego Romero. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

Fernanda Wulff y Paulina Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Listening Garden

MUGHAL RUGS

Mughal es una marca de tapetes de alta gama que fusiona artesanía tradicional y diseño contemporáneo. Fundada en 2013 por Ana y Eli Tessada, crea piezas únicas hechas a mano en sus propios talleres en India.

Juan Pablo Barajas, Gaby Castillo y Clara González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Zaira González y Mara Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

Su portafolio incluye más de mil diseños entre tapetes anudados a mano, kilims, yute, línea outdoor y colecciones con diseñadores reconocidos. Con más de una década de experiencia, Mughal desarrolla proyectos residenciales, hoteleros y especiales para casas de diseño e interiorismo. Comprometida con la sustentabilidad, produce con fibras naturales y procesos orgánicos, honrando la tradición artesanal con una visión contemporánea.

Alejandra Martínez y Camia Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Listening Garden

Evento: “Listening Garden” Proyectos especiales Sarabia x Mughal. Fecha: Jueves 29 de enero. Lugar: Av. B, Seattle. www.mughal.mx @mughalrugs

