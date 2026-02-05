El espacio te invita a conocer la colección de tapetes artesanales de Mughal, desarrollada en colaboración con Eduardo Sarabia. Esta edición limitada de paisajes tejidos a mano que combinan la iconografía del artista con la calidad y tradición de Mughal, se presenta exhibiendo las piezas como objetos funcionales y escultóricos a través de una experiencia sonora, impulsada por el sistema de audio de Proyectos Especiales y una curaduría de DJs invitados, envuelve a los visitantes y activa el espacio desde la escucha.Después de la inauguración, realizada el jueves 29 de enero a las 6:00 pm, Listening Garden continuó durante el fin de semana con una serie de Listening Sessions, pensadas para una experiencia más íntima y enfocada.Listening Garden propone una nueva forma de habitar el arte a través de la escucha, la materialidad y la experiencia compartida.DE EDUARDO SARABIAEduardo Sarabia es un artista mexicanoestadounidense que combina el folklore de la artesanía tradicional, como cerámica y textiles con arte contemporáneo para contar historias sobre identidad, migración y memoria. Su obra mezcla lo personal con lo cultural y ha sido expuesta en museos y galerías de México, Estados Unidos, Europa y Asia. www.eduardosarabia.mxMUGHAL RUGSMughal es una marca de tapetes de alta gama que fusiona artesanía tradicional y diseño contemporáneo. Fundada en 2013 por Ana y Eli Tessada, crea piezas únicas hechas a mano en sus propios talleres en India.Su portafolio incluye más de mil diseños entre tapetes anudados a mano, kilims, yute, línea outdoor y colecciones con diseñadores reconocidos. Con más de una década de experiencia, Mughal desarrolla proyectos residenciales, hoteleros y especiales para casas de diseño e interiorismo. Comprometida con la sustentabilidad, produce con fibras naturales y procesos orgánicos, honrando la tradición artesanal con una visión contemporánea.JG