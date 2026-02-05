Jueves, 05 de Febrero 2026

Gente Bien | ART WKND GDL

Julia y Renata celebran una nueva etapa con “Primera Cosecha”

Dentro del Art WKND GDL 2026 se llevó a cabo la reapertura de la boutique de las diseñadoras mexicanas Julia y Renata

Por: Xochitl Martínez

Julia Y Renata Franco. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Las anfitrionas recibieron cordialmente a sus invitados para luego presentar Primera Cosecha, un proyecto que reúne piezas únicas y ediciones limitadas de las diseñadoras, acompañadas por obras de diseño y arte contemporáneo, que destacan por la atención al detalle y la nobleza de materiales, funcionando como un espacio de frescura, origen y diálogo con el arte contemporáneo.

Pau Barragán, Luly Romero y Andrés Ramírez. GENTE BIEN JALISCO

Durante el evento también se presentaron piezas de Aagnes, Atemporal, Cuata, Erin Turner, Fábrica de Muebles, KV Estudio, Maxine Alvarez, Peca, Proyectos Especiales, St. Arnaud Studio y Verdi.

Julia Y Renata Franco. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Para celebrar se ofreció un cóctel por Tequila 1800 en la terraza del Hotel Demetria, para después continuar el festejo en Alexa’s.

Elena Moncada e Isabel Moncada. GENTE BIEN JALISCO / Reapertura de Boutique Julia y Renata en Art WKND GDL 2026
Lorena Gutiérrez Barocio y Dennis Robles. GENTE BIEN JALISCO
Adriana Ruano y Tania Mora. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED
Diego Ruedas y Jacqueline Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / Reapertura de Boutique Julia y Renata en Art WKND GDL 2026
Pilar Galindo. GENTE BIEN JALISCO
Magris Silva y Lía Naranjo. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Evento: Reapertura de Boutique Julia y Renata en Art WKND GDL 2026.

Lugar: Hotel Demetria.

Fecha: 29 de enero de 2026.

