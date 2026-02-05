Julia y Renata celebran una nueva etapa con “Primera Cosecha”

Las anfitrionas recibieron cordialmente a sus invitados para luego presentar Primera Cosecha, un proyecto que reúne piezas únicas y ediciones limitadas de las diseñadoras, acompañadas por obras de diseño y arte contemporáneo, que destacan por la atención al detalle y la nobleza de materiales, funcionando como un espacio de frescura, origen y diálogo con el arte contemporáneo.Durante el evento también se presentaron piezas de Aagnes, Atemporal, Cuata, Erin Turner, Fábrica de Muebles, KV Estudio, Maxine Alvarez, Peca, Proyectos Especiales, St. Arnaud Studio y Verdi.Para celebrar se ofreció un cóctel por Tequila 1800 en la terraza del Hotel Demetria, para después continuar el festejo en Alexa’s.JG