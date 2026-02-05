Julia y Renata celebran una nueva etapa con “Primera Cosecha”

Las anfitrionas recibieron cordialmente a sus invitados para luego presentar Primera Cosecha, un proyecto que reúne piezas únicas y ediciones limitadas de las diseñadoras, acompañadas por obras de diseño y arte contemporáneo, que destacan por la atención al detalle y la nobleza de materiales, funcionando como un espacio de frescura, origen y diálogo con el arte contemporáneo.

Durante el evento también se presentaron piezas de Aagnes, Atemporal, Cuata, Erin Turner, Fábrica de Muebles, KV Estudio, Maxine Alvarez, Peca, Proyectos Especiales, St. Arnaud Studio y Verdi.

Para celebrar se ofreció un cóctel por Tequila 1800 en la terraza del Hotel Demetria, para después continuar el festejo en Alexa’s.

Evento: Reapertura de Boutique Julia y Renata en Art WKND GDL 2026. Lugar: Hotel Demetria. Fecha: 29 de enero de 2026.

