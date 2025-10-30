Volvo Suecia Car Acueducto abre sus puertas en Guadalajara

Volvo Car México llevó a cabo la inauguración oficial de Volvo Suecia Car Acueducto, la nueva agencia de la marca sueca de autos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que representa un paso más en la expansión de Grupo ABG y en el fortalecimiento de la presencia de la marca.

Claudio Limón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

Rodrigo Almendares, Álvaro Reyes, Óskar Beckman, Claudio Limón y Raymundo Cavazos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Los anfitriones –Oskar Beckmann, CEO de Grupo ABG; Raymundo Cavazos, managing director de Volvo México; y Rodrigo Almendares, director de ventas de Volvo Car México- recibieron a los invitados cordialmente, entre ellos se contó con la presencia especial de Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan y el artista plástico Claudio Limón.

Cinthya Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

La noche comenzó con la proyección del video de Volvo EX90, para después dar un mensaje de bienvenida y escuchar las palabras de los anfitriones así como autoridades gubernamentales. Luego se dio paso al corte de listón para la apertura oficial de la agencia y enseguida se invitó a los invitados al showroom para la develación sorpresa, que consistió en un auto intervenido por Claudio Limón, quien ofreció unas palabras y luego entregó litografías de su exposición Los pájaros que chocan con el viento.

Óskar Beckman y Marifer Mercado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Durante la ceremonia de apertura se destacó el compromiso de Volvo con la innovación, la seguridad y la sustentabilidad, valores que han consolidado a la marca como un referente mundial de la industria automotriz.

Volvo Suecia Car Acueducto. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Para celebrar se realizó un coctel con bocadillos Premium salados y dulces acompañados por coctelería y tragos largos.

Evento: Inauguración de la agencia de autos Volvo Suecia Car Acueducto. Lugar: Av. Acueducto 5559 Interior B-C. Fecha: 24 de octubre de 2025.

