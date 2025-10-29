Fertilidad Integral Guadalajara: La importancia de conocer tu fertilidad

La clínica Fertilidad Integral Guadalajara organizó el evento Creando comunidad en Fertilidad Integral con el propósito de llevar el mensaje de la clínica a más personas, para que estén informadas sobre su fertilidad y tratamientos reproductivos.

Maria Paula Otero. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

La anfitriona Ana Pau Ruiz recibió a las invitadas, quienes disfrutaron de un taller didáctico de personalización de tote bags, mientras escuchaban una plática sobre la importancia de conocer sobre su fertilidad.

Creando comunidad en Fertilidad Integral Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Durante la charla, las asistentes demostraron su talento durante la actividad y disfrutaron de una convivencia con una atmósfera femenina, en la que degustaron distintos snacks acompañados de una taza de café.

Sofía Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Evento: Creando comunidad en Fertilidad Integral. Lugar: Av. Pablo Neruda 2828 Piso 5. Fecha: 20 de octubre de 2025. Invitados: 15.

Creando comunidad en Fertilidad Integral Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Fertilidad Integral Guadalajara

Av. Pablo Neruda 2828 Piso 5, Col. Providencia.

Tel. 55 90 20 49 03.

Página Web: www.fertilidad.com

Instagram: @clinicafi

