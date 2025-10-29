Fertilidad Integral Guadalajara: La importancia de conocer tu fertilidad

La clínica Fertilidad Integral Guadalajara organizó el evento Creando comunidad en Fertilidad Integral con el propósito de llevar el mensaje de la clínica a más personas, para que estén informadas sobre su fertilidad y tratamientos reproductivos.La anfitriona Ana Pau Ruiz recibió a las invitadas, quienes disfrutaron de un taller didáctico de personalización de tote bags, mientras escuchaban una plática sobre la importancia de conocer sobre su fertilidad.Durante la charla, las asistentes demostraron su talento durante la actividad y disfrutaron de una convivencia con una atmósfera femenina, en la que degustaron distintos snacks acompañados de una taza de café.Av. Pablo Neruda 2828 Piso 5, Col. Providencia.Tel. 55 90 20 49 03.Página Web: www.fertilidad.comInstagram: @clinicafiCP