Miércoles, 01 de Julio 2026

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Gente Bien | Must for foodies

Vive la pasión del fútbol con el mejor sabor

Para ti que eres un apasionado del futbol y que buscas el lugar perfecto para seguir disfrutando los partidos, hoy tenemos para ti tres recomendaciones:
 

Por: Aracely Aguilera

Cada gol, cada jugada y cada celebración se disfrutan mejor en Sandy's

Cada gol, cada jugada y cada celebración se disfrutan mejor en Sandy's

El Rey Gallo
Su terraza con ambiente tropical y ese toque guapachoso lo convierten en el escenario perfecto para reunirte con amigos, disfrutar cada jugada y vivir la emoción del futbol en un ambiente relajado y lleno de buena energía.

 El lugar es amplio, ideal para disfrutar del fútbol entre amigos
 El lugar es amplio,  ideal para disfrutar del fútbol entre amigos

Además de su propuesta gastronómica y su ambiente único, quienes cuentan con la tarjeta digital de Círculo Informador pueden aprovechar un 15% de descuento en consumo, haciendo que la experiencia sea aún mejor.
Puedes visitarlo en cualquiera de sus dos sucursales:
Av. La Paz 1978
Morelos 1551

 Podrás disfrutar su variedad de cocteles
 Podrás disfrutar su variedad de cocteles

Mr. Pampas 
Este lugar es una parada obligada. Disfruta de la auténtica gastronomía brasileña con una amplia variedad de cortes de carne servidos en espadas al carbón, además de una barra de ensaladas y complementos que harán de cada visita una experiencia completa.

 Ofrece barra de ensaladas, cortes de carne al carbón servidos en espadas directo a tu mesa
 Ofrece barra de ensaladas, cortes de carne al carbón servidos en espadas directo a tu mesa 

Reúnete con familia o amigos, vive la pasión del Mundial y aprovecha los beneficios exclusivos de Círculo Informador. Presenta tu tarjeta digital y obtén un 10% de descuento en consumo.

 Es líder en la gastronomía brasileña
 Es líder en la gastronomía brasileña 

Urbania en Av. México 5000 
Mariano Otero 1985

Sandy's
Con un ambiente ideal para reunirte con familia, amigos o compañeros de trabajo, este restaurante se convierte en el lugar perfecto para seguir cada partido mientras disfrutas de tus platillos favoritos y bebidas.
Si buscas emoción dentro y fuera de la cancha, en Sandy's encontrarás pantallas, buen servicio y el ambiente que hará que vivas cada encuentro como si estuvieras en el estadio.

 Podrás disfrutar ricos antojitos mientras ves tu partido favorito
 Podrás disfrutar ricos antojitos mientras ves tu partido favorito


Además, al presentar tu tarjeta digital de Círculo Informador obtienes un 15% de descuento en consumo, para que disfrutes el Mundial con un beneficio adicional.

Plaza Patria 
Av. Ramón Corona 70 Zona Centro  
Av. Camino a Bosque de San Isidro 530-1A

AA

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