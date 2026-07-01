Vive la pasión del fútbol con el mejor sabor

El Rey Gallo Su terraza con ambiente tropical y ese toque guapachoso lo convierten en el escenario perfecto para reunirte con amigos, disfrutar cada jugada y vivir la emoción del futbol en un ambiente relajado y lleno de buena energía.Además de su propuesta gastronómica y su ambiente único, quienes cuentan con la tarjeta digital de Círculo Informador pueden aprovechar un 15% de descuento en consumo, haciendo que la experiencia sea aún mejor. Puedes visitarlo en cualquiera de sus dos sucursales: Av. La Paz 1978 Morelos 1551Mr. Pampas Este lugar es una parada obligada. Disfruta de la auténtica gastronomía brasileña con una amplia variedad de cortes de carne servidos en espadas al carbón, además de una barra de ensaladas y complementos que harán de cada visita una experiencia completa.Reúnete con familia o amigos, vive la pasión del Mundial y aprovecha los beneficios exclusivos de Círculo Informador. Presenta tu tarjeta digital y obtén un 10% de descuento en consumo.Urbania en Av. México 5000 Mariano Otero 1985Sandy's Con un ambiente ideal para reunirte con familia, amigos o compañeros de trabajo, este restaurante se convierte en el lugar perfecto para seguir cada partido mientras disfrutas de tus platillos favoritos y bebidas. Si buscas emoción dentro y fuera de la cancha, en Sandy's encontrarás pantallas, buen servicio y el ambiente que hará que vivas cada encuentro como si estuvieras en el estadio.Además, al presentar tu tarjeta digital de Círculo Informador obtienes un 15% de descuento en consumo, para que disfrutes el Mundial con un beneficio adicional.Plaza Patria Av. Ramón Corona 70 Zona Centro Av. Camino a Bosque de San Isidro 530-1AAA