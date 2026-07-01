Vive la pasión del fútbol con el mejor sabor

El Rey Gallo

Su terraza con ambiente tropical y ese toque guapachoso lo convierten en el escenario perfecto para reunirte con amigos, disfrutar cada jugada y vivir la emoción del futbol en un ambiente relajado y lleno de buena energía.

El lugar es amplio, ideal para disfrutar del fútbol entre amigos

Además de su propuesta gastronómica y su ambiente único, quienes cuentan con la tarjeta digital de Círculo Informador pueden aprovechar un 15% de descuento en consumo , haciendo que la experiencia sea aún mejor.

Puedes visitarlo en cualquiera de sus dos sucursales:

Av. La Paz 1978

Morelos 1551

Podrás disfrutar su variedad de cocteles

Mr. Pampas

Este lugar es una parada obligada. Disfruta de la auténtica gastronomía brasileña con una amplia variedad de cortes de carne servidos en espadas al carbón, además de una barra de ensaladas y complementos que harán de cada visita una experiencia completa.

Ofrece barra de ensaladas, cortes de carne al carbón servidos en espadas directo a tu mesa

Reúnete con familia o amigos, vive la pasión del Mundial y aprovecha los beneficios exclusivos de Círculo Informador. Presenta tu tarjeta digital y obtén un 10% de descuento en consumo .

Es líder en la gastronomía brasileña

Urbania en Av. México 5000

Mariano Otero 1985

Sandy's

Con un ambiente ideal para reunirte con familia, amigos o compañeros de trabajo, este restaurante se convierte en el lugar perfecto para seguir cada partido mientras disfrutas de tus platillos favoritos y bebidas.

Si buscas emoción dentro y fuera de la cancha, en Sandy's encontrarás pantallas, buen servicio y el ambiente que hará que vivas cada encuentro como si estuvieras en el estadio.

Podrás disfrutar ricos antojitos mientras ves tu partido favorito



Además, al presentar tu tarjeta digital de Círculo Informador obtienes un 15% de descuento en consumo , para que disfrutes el Mundial con un beneficio adicional.

Plaza Patria

Av. Ramón Corona 70 Zona Centro

Av. Camino a Bosque de San Isidro 530-1A

AA