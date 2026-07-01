Los Cabos: Cuando el desierto se une con el mar

El Arco es un referente geográfico icónico con impresionantes formaciones rocosas y une el Mar de Cortés con el Océano Pacífico, por eso es que se le conoce como "El fin de la tierra ", ya que es la última porción de tierra de La Península de Baja California Sur. Está conformado por dos ciudades principales, Cabo San Lucas y San José del Baco , unidas por un corredor turístico de 32 km donde el desierto se encuentro con el océano.

"La ventana al Pacífico", así se le conoce a esta pequeña apertura en el Arco de Los Cabos

¿CÓMO LLEGAR?

Si quieres viajar a Los Cabos, Volaris te puede ayudar a vivir esta aventura. El bello paisaje árido se funde con el mar y te cautivará desde la ventanilla del avión, donde comienza la experiencia. Este vuelo te conectará con uno de los destinos más increíbles de México y lo mejor, está a menos de dos horas. Ideal si buscas relajarte bajo el sol, explorar y disfrutar este hermoso rincón de Baja California Sur. El clima en Los Cabos es mayormente seco y soleado, con temperaturas que rondan los 28 °C en promedio. Los meses de julio a septiembre son más calurosos y pueden presentar lluvias breves.

Listos para partir a nuestra aventura

ESTANCIA EXCEPCIONAL

Solaz: Luxury Collection Resort Los Cabos

Si buscas un hotel de 5 estrellas en Los Cabos, Solaz es el indicado. Rodeado de piezas de arte contemporáneo, paisajismo endémico que te conectará con La Baja, pisos de mármol, camas de lujo, habitaciones luminosas, vistas al mar, patios privados, duchas al aire libre y piscinas climatizadas infinitas que se extienden hasta el horizonte.

Solaz: Un lugar para disfrutar de la paz y tranquilidad frente al mar

Tendrás desde un spa, gimnasio 24 horas, áreas de juegos, un restaurante con diversidad de platillos que está en la recomendación de la guía Michelin 2025 . Otro de los atractivos es poder celebrar una elegante boda hasta para 500 invitados en un resort de lujo como es Los Cabos, ¿no es increíble?

Un resort con estilo mexicano contemporáneo

FOODS FAVS

Sage

A unas cuadras del centro de San José del Cabo podrás encontrar este restaurante que es una joya y creación del chef Guillermo J. Gómez, originario de Argentina, enamorado de México que ha conquistado el paladar de los visitantes a través de sus platillos con sabores de la Baja. Con espacios al exterior y cubiertos, rodeado de árboles nativos y palmeras, es el lugar ideal para locales y visitantes que saben disfrutar de ingredientes del huerto -especialmente la salvia- acompañados por un buen vino y cocteles. ¡No te lo puedes perder!

El ingrediente estrella de Sage es la salvia

Limo Heritage Kitchen by Suelo Sur

Suelo Sur en Los Cabos es el espacio donde el restaurante Limo, uno de los privilegiados de ser parte de la Guía Michelin de este destino por segundo año consecutivo. Limo Heritage Kitchen, dirigido por el chef Guillermo J. Gómez, ubicado en el corazón de San José del Cabo, ofrece una experiencia gastronómica al aire libre de la granja a la mesa.

Esta cocina rinde tributo al auténtico sabor de la Baja

Sus platillos resaltan los sabores naturales de la auténtica cocina de Baja California con producción local de sus propios huertos, granjas de cultivo marino y criaderos. Se enfoca en técnicas de cocción a la leña, brasa y fuego. Es sin duda, uno de los mejores restaurantes de Los Cabos con los elementos más puros de la tierra.

Suelo Sur tiene su propio huerto y van directo a tu mesa dentro del restaurante Limo

HAVE TO

Jueves del Arte

El famoso Jueves del Arte de San José del Cabo se celebra cada semana de noviembre a junio. Durante este evento gratuito, el Distrito del Arte (ubicado detrás de la Plaza Mijares) cierra sus calles al tráfico para convertirse en una galería peatonal al aire libre. Es una experiencia ideal para caminar, disfrutar del ambiente bohemio y conocer la escena cultural de Los Cabos. Las principales galerías del Centro Histórico abren sus puertas para exhibir arte contemporáneo, joyería fina, artesanía mexicana y fotografía. Al recorrer las calles es común que los locales ofrezcan vino o pequeños bocadillos y que el aire se llene de música en vivo.

No te puedes perder este evento en el centro histórico de San José del Cabo

La Marina

La Marina de Cabo San Lucas es el corazón turístico y el principal puerto de yates de Baja California Sur. Está ubicada en el extremo sur de la península y funciona como el punto de partida esencial para excursiones en el Mar de Cortés, pesca de altura, avistamiento de ballenas y tours hacia El Arco. Cuenta con un amplio corredor de casi cinco kilómetros de extensión, ideal para caminar, ir de compras o disfrutar del atardecer. Es el epicentro para abordar catamaranes, barcos piratas, lanchas con fondo de cristal y botes de buceo. A su alrededor podrás encontrar los mejores restaurantes de mariscos, bares animados y cafeterías de la ciudad. Cuenta con boutiques y tiendas informales que atrae el público de los cruceros, mientras que en el Cultural Pavilion hay presentaciones de danza y teatro.

Aquí se concentran muelles para los yate, tours, tiendas de lujo, restaurantes y bares

Más información en

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@limobaja

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