Una noche llena de emoción, alegría y nuevos comienzos se vivió durante la graduación de la Generación 2026 del Liceo del Valle, quienes celebraron este importante logro académico con una ceremonia de graduación y cena de gala el pasado 20 de junio.

El evento tuvo lugar en el salón de eventos Bellaterra, donde los graduados estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos, quienes compartieron con ellos una velada muy especial. Entre sonrisas, abrazos y momentos llenos de nostalgia, los alumnos disfrutaron de una celebración que marcó el cierre de una etapa inolvidable en sus vidas.

Los organizadores, integrantes de la comunidad estudiantil, cuidaron cada detalle para sorprender a los asistentes y crear un ambiente elegante, emotivo y festivo. La decoración, la cena y los momentos preparados para la ocasión hicieron de la noche una experiencia memorable para todos los presentes.

Sin duda, esta fecha quedará guardada en la memoria de la Generación 2026 del Liceo del Valle, quienes se mostraron emocionados por todo lo vivido y listos para iniciar una nueva etapa llena de sueños, retos y oportunidades.