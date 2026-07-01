Miércoles, 01 de Julio 2026

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Liceo del Valle 2026 el fin de una etapa

Entre sonrisas, abrazos y momentos llenos de nostalgia, los alumnos disfrutaron de una celebración que marcó el cierre de una etapa inolvidable en sus vidas

Por: Maité Ruiz Velasco

Miguel Antonio Ramírez, Massimo Pasini, Marcelo González Flores, Santiago González Flores y Jessica Nicole Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Miguel Antonio Ramírez, Massimo Pasini, Marcelo González Flores, Santiago González Flores y Jessica Nicole Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Regina Gómez Ibarra y Sebastián Chevallier. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Regina Gómez Ibarra y Sebastián Chevallier. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Pablo Dorantes y Juliana Ortega. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Juan Pablo Dorantes y Juliana Ortega. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Marifer Tostado, Diego, Renata y Jorge Toucet. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Marifer Tostado, Diego, Renata y Jorge Toucet. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Alejandra Uranga y Bernardo Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandra Uranga y Bernardo Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ángela Levy y Pablo Ruiz Esparza. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Ángela Levy y Pablo Ruiz Esparza. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Javier Soto, Cecilia Barba, Regina y Rodrigo Soto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Javier Soto, Cecilia Barba, Regina y Rodrigo Soto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Fernando Híjar y Laura Díaz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fernando Híjar y Laura Díaz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carolina Huerga, Romina Ruiz y Alberto Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Carolina Huerga, Romina Ruiz y Alberto Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Regina Fregoso y Matías Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Regina Fregoso y Matías Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Juan Pedro González, André Vaca Salazar, Juan Esteban Londoño, Alfonso Bringas, Marcelo González, Bernardo Barba y Diego Toucet. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Pedro González, André Vaca Salazar, Juan Esteban Londoño, Alfonso Bringas, Marcelo González, Bernardo Barba y Diego Toucet. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Cristóbal Oñate y Bernardo Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Cristóbal Oñate y Bernardo Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

José Pablo Morales, Cristóbal Ochoa, Santiago Michel y Nicolás Tostado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

José Pablo Morales, Cristóbal Ochoa, Santiago Michel y Nicolás Tostado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Marifer González y Juan Diego Urrea. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marifer González y Juan Diego Urrea. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Diego Urrea, Omar Preciado y Juan Pedro Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Juan Diego Urrea, Omar Preciado y Juan Pedro Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Máximo y Guillermo Gayosso con Aline López de Cima. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Máximo y Guillermo Gayosso con Aline López de Cima. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Mayra, Bernardo y Javier Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mayra, Bernardo y Javier Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alfonso Bringas y André Batta. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Alfonso Bringas y André Batta. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Iñigo Errejón y Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Iñigo Errejón y Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Juan Manuel Mora y Reyna Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Manuel Mora y Reyna Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Bernardo y Vicente Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Bernardo y Vicente Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Esther Rivera y Bernardo Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Esther Rivera y Bernardo Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Adriana Ochoa y Gonzalo Carral. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Adriana Ochoa y Gonzalo Carral. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carolina Vega y Roberto Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Carolina Vega y Roberto Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Graduación Liceo del Valle

Mariana y Juan Diego Urrea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Mariana y Juan Diego Urrea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Javier Carral, Gonzalo Carral y Adriana Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Javier Carral, Gonzalo Carral y Adriana Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Una noche llena de emoción, alegría y nuevos comienzos se vivió durante la graduación de la Generación 2026 del Liceo del Valle, quienes celebraron este importante logro académico con una ceremonia de graduación y cena de gala el pasado 20 de junio.

El evento tuvo lugar en el salón de eventos Bellaterra, donde los graduados estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos, quienes compartieron con ellos una velada muy especial. Entre sonrisas, abrazos y momentos llenos de nostalgia, los alumnos disfrutaron de una celebración que marcó el cierre de una etapa inolvidable en sus vidas.

Los organizadores, integrantes de la comunidad estudiantil, cuidaron cada detalle para sorprender a los asistentes y crear un ambiente elegante, emotivo y festivo. La decoración, la cena y los momentos preparados para la ocasión hicieron de la noche una experiencia memorable para todos los presentes.

Sin duda, esta fecha quedará guardada en la memoria de la Generación 2026 del Liceo del Valle, quienes se mostraron emocionados por todo lo vivido y listos para iniciar una nueva etapa llena de sueños, retos y oportunidades.

Evento: Graduación Liceo del Valle.

Fecha: 20 de junio 2026.

Lugar: Bellaterra.

Temas

  • Graduación
  • Liceo del Valle
  • Bellaterra
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