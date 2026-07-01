Originario de Culiacán, Sinaloa, Víctor Rosas, mejor conocido artísticamente como ROSAS, ha construido una propuesta que transita entre la canción de autor, la experimentación sonora y las artes escénicas. Actor, autor, músico y cantante, el artista ha encontrado en la música un territorio propio para unir sensibilidad, búsqueda estética y una narrativa profundamente personal.

Aunque sus raíces están en el norte del país, gran parte de su camino creativo se ha consolidado en Guadalajara, ciudad desde la que ha fortalecido un proyecto individual que nace de su experiencia en el teatro, el performance y las artes escénicas. ROSAS define su sonido como cancionista, neo-trova, trip-hope o simplemente pop experimental, una mezcla que le permite dialogar con distintos géneros sin perder el peso de la palabra y la interpretación.

Víctor Rosas, canción de autor, experimentación sonora y artes escénicas. ESPECIAL/ @rexilectric

Víctor Rosas, canción de autor, experimentación sonora y artes escénicas. ESPECIAL/ @luck_el_tiporaro

Su universo musical toma inspiración de figuras como Luis Alberto Spinetta, Björk, Juana Molina, Julieta Venegas y Juan Gabriel, referentes que se perciben en una obra donde conviven lo íntimo, lo melódico y lo arriesgado. Si bien ROSAS es un proyecto solista y de cantautor, sus presentaciones en vivo suelen expandirse con un ensamble de músicos que da forma a los paisajes electrónicos y acústicos de sus canciones.

Julieta Venegas y Víctor Rosas. ESPECIAL/ Teatro Diana

Recientemente, ROSAS formó parte de uno de los momentos más especiales de los conciertos de Julieta Venegas en el Teatro Diana de Guadalajara, realizados el 20 y 21 de junio. Además de presentarse como telonero, el sinaloense fue invitado por la cantautora a subir al escenario para interpretar juntos “Volver a Ti”, encuentro que reafirmó la fuerza de su propuesta y su lugar dentro de una nueva generación de creadores mexicanos.

MR