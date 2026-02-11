VII Coco Copa de PoloSumario: Torneo en Tierra Tropical que deja huella

Tierra Tropical Club de Polo en San Pancho, Riviera Nayarit llevó a cabo la VII Coco Copa de Polo junto con Operation Smile México, con la finalidad de recaudar fondos a beneficio de niños con labio y paladar hendido.

VII Coco Copa de Polo en colaboración con Operation Smile México. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Los anfitriones recibieron a los participantes, quienes se divirtieron en este evento deportivo, social y con propósito, en el que se disfrutó de gran torneo y una amena convivencia entre invitados especiales, amigos de la casa y aliados de la causa.

VII Coco Copa de Polo en Tierra Tropica.

El torneo lleva el nombre de Coco, una niña alegre y luminosa que forma parte de la familia de Tierra Tropical, que inspira el espíritu de unión, solidaridad y comunidad, a través del firme compromiso social para realizar cirugías a pequeños con labio y paladar hendido.

Yakarin Arana y Julio Fernando Vega.

En esta séptima edición se entregaron reconocimientos a los equipos y jugadores destacados así como menciones especiales por su participación, en el que resultaron ganadores Daniel Nava, Juan Carlos García, Chantal Gramm, Ladis Lao García y Adrián García.

Donna Viera y Megan Pepin.

Al término del torneo se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que se contó con música del Mariachi Real de América, de La Mala Banda, Ginto y del DJ Casio, se hizo una rifa, se presentó la Fundación Operation Smile México y se sirvió una rica cena buffet.

Xochitl Whitten y Joanna Eliel.

Evento: VII Coco Copa de Polo en colaboración con Operation Smile México. Lugar: Tierra Tropical Club de Polo San Pancho, Riviera Nayarit. Fecha: 31 de enero de 2026. Participantes: Alrededor de 250. Patrocinadores: Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Del Cabo Events, BMW Naosa, Cachasol, Four Seasons Punta Mita, Four Season CDMX, Four Seasons Anguila, Susurros del Corazón, Destino Rentals, St. Regis Punta Mita, St. Regis Riviera Maya, Print PV, Quantum Studio, Areias.

CP