VII Coco Copa de PoloSumario: Torneo en Tierra Tropical que deja huella

Tierra Tropical Club de Polo en San Pancho, Riviera Nayarit llevó a cabo la VII Coco Copa de Polo junto con Operation Smile México, con la finalidad de recaudar fondos a beneficio de niños con labio y paladar hendido.Los anfitriones recibieron a los participantes, quienes se divirtieron en este evento deportivo, social y con propósito, en el que se disfrutó de gran torneo y una amena convivencia entre invitados especiales, amigos de la casa y aliados de la causa.El torneo lleva el nombre de Coco, una niña alegre y luminosa que forma parte de la familia de Tierra Tropical, que inspira el espíritu de unión, solidaridad y comunidad, a través del firme compromiso social para realizar cirugías a pequeños con labio y paladar hendido.En esta séptima edición se entregaron reconocimientos a los equipos y jugadores destacados así como menciones especiales por su participación, en el que resultaron ganadores Daniel Nava, Juan Carlos García, Chantal Gramm, Ladis Lao García y Adrián García.Al término del torneo se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que se contó con música del Mariachi Real de América, de La Mala Banda, Ginto y del DJ Casio, se hizo una rifa, se presentó la Fundación Operation Smile México y se sirvió una rica cena buffet.CP