Este viernes 3 de julio, la cartelera de cine estrena programación con el ingreso de las películas de estreno, entre ellas la esperada cinta Minions & Monstruos. Descubre cuáles son los estrenos de esta semana, conoce las tramas y disfruta de ellas en tu sala de cine favorita .

Minions & Monstruos

El director Pierre Coffin vuelve a la saga más exitosa de Illumination con Minions & Monstruos, la nueva precuela ambientada 48 años antes de los eventos de la primera película de estos personajes amarillos. El nuevo largometraje destila cinefilia, pues mostrará a James , Henry y Ed (tres minions que no están vinculados al arco dramático de Gru ) que intentarán filmar una película de monstruos en el Hollywood de 1920 . Por supuesto, la situación se saldrá rápidamente de control, sobre todo tras la aparición de una criatura “cthulhesca” conocida como Goomi.

Toma Nota

Esta es la tercera película de los Minions, pero la séptima de la saga de Mi villano favorito, franquicia que ha logrado recaudar 5,500 millones de dólares con todos sus largometrajes en la taquilla global.

Es para ti si…

Entiendes perfectamente la “vibra” de los Minions.

Engendro

¡La directora de Cría Siniestra está de regreso con otra desconcertante pieza de cine de género! Hanna Bergholm dirige a Seidi Haarla y Rupert Grint en este relato sobre una pareja que está preparándose para ser padres. Es así que se mudan a una finca lejana donde ella, finalmente da a luz. El problema es que ella empieza a sospechar que algo anda mal con el bebé, sin imaginar el giro escalofriante que dará la trama . Un largometraje sobre la parte menos romántica y más confrontativa de la maternidad.

Toma Nota

Este filme formó parte de la competencia oficial de la Berlinale y seguro que confrontará a los espectadores.

Es para ti si…

Te gustan las películas que te generen fricción y que capturen tu atención.

Moscas

El director de Temporada de patos y Club Sándwich regresa con un nuevo largometraje: Moscas, el cual muchos ya han calificado como el mejor de su filmografía al momento. Por supuesto, eso ha despertado curiosidad.

Una mujer solitaria le renta un cuarto de su departamento a un hombre que tiene un hijo de nueve años. Inesperadamente, la señora y el pequeño formarán un singular lazo .

Toma Nota

Moscas se estrenó con éxito en la competencia oficial del Festival de Berlín; posteriormente, fue la película de apertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Es para ti si…

Ya mueres por ver una de las películas mexicanas más aplaudidas del año.

Erupcja (Erupción)

Charlie Xcx es la estrella de este largometraje que combina la comedia y el drama. Dirigido por Pete Ohs, Erupcja (Erupción) cuenta la historia de una pareja — Beth y Rob — que llegan de vacaciones a Polonia desde el Reino Unido. El viaje revelará una crisis de pareja cuando Beth se reencuentre con una florista con la que alguna vez tuvo un vínculo romántico . Una pieza claramente influenciada por la estética y fijaciones de la Nueva Ola que hace un retrato de las dinámicas amorosas contemporáneas.

Toma Nota

Este filme formó parte de festivales como SXSW, Munich y Miami; además, compitió por el Premio Maguey acá en Guadalajara. Disfrútala en el Cine Foro y la Cineteca FICG.

Es para ti si…

Eres fan de Charlie Xcx o si buscas un romance contemporáneo que le sepa guiñar el ojo a tu cinefilia recalcitrante.

Las 100 noches del deseo

Tras haber brillado en Amos del Universo, Nicholas Galitzine regresa los cines mexicanos con Las 100 noches del deseo de Julia Jackman.

Basada en la novela gráfica The One Hundred Nights of Hero de Isabel Greenberg, esta cinta cuenta la historia de una mujer que, descuidada por su esposo, se queda sola por un centenar de días, situación que la emplaza frente a un triángulo amoroso . Bordada con los hilos del drama histórico, el romance y la fantasía, esta película cuenta con las actuaciones del ya citado Galitzine, Emma Corrin, Maika Monroe, Amir El-Masry, Felicity Jones, Richard E. Grant y Charlie Xcx.

Toma Nota

Las 100 noches del deseo compitió por el León Queer de la Biennale di Venezia; además, el año pasado logró tres nominaciones a los British Independent Film Awards (BIFA) por su destacado vestuario, maquillaje y dirección de arte. Búscala en salas de Cinemex.

Es para ti si…

Te encanta el cine británico.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM