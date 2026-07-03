Andrés Elvira es un actor, cantante y bailarín mexicano, quien actualmente forma parte del elenco de la obra de teatro Matilda, el musical , que ofreció su primera temporada en la Ciudad de México, y ahora realiza una breve gira por las principales ciudades del país .

En entrevista para Gente Bien, el artista platica sobre su participación en este musical.

Andrés Elvira participa en "Matilda, el musical". ESPECIAL/CORTESÍA ANDRÉS ELVIRA.

¿Cómo llega la oportunidad de entrar a esta obra?

“ Ya había trabajado antes con Gou Producciones, entonces cuando salió la audición en automático dije, “ ya nos conocemos, me encanta este musical, es precioso ”, entonces me fui a parar en la audición tal cual . Me acuerdo perfecto que había muchísima gente, entonces esperamos mucho tiempo para poder pasar, pero nos vieron a todos y cada uno de los que estábamos ahí formados. Después de un proceso de más o menos una semana de audiciones, me llegó la oportunidad de formar parte. Y pues nada, estoy bien contento, o sea, te puedo decir ya que acabamos esa primera temporada lo mágico que ha sido esta experiencia”.

Andrés Elvira es "Harry Wormwood" en "Matilda, el musical". ESPECIAL/GOU PRODUCCIONES.

¿Cómo describirías a tu personaje?

“ En esta ocasión, en Guadalajara me toca interpretar al papá de Matilda , al señor Harry Wormwood . Normalmente yo interpretó al doctor, que es un personaje que sale al principio, pero Ricardo Margalef, que es un extraordinario ser, que amo con todo mi corazón, es un ser muy talentoso y un ser muy ocupado, por lo tanto me toca interpretar al papá y es un personaje muy padre, un personaje que desde el principio dije “ estaría increíble hacerlo ” porque no solo carga con mucha de la comedia de la obra, sino que al mismo tiempo tiene que balancear la idea , no solamente él, sino los papás, y en general, la familia de Matilda, tienen que balancear esta cosa de ser muy cómicos y cargar con la comedia, pero al mismo tiempo tienen que ser muy crueles con Matilda. Siempre decimos que dentro de la familia de Matilda la única adulta en esa casa es Matilda, los papás y el hermano son unos escuincles. Balancear eso es un reto tanto actoral como vocal. Y la historia, hay veces que toca hacer textos más complicados, donde hay que encontrar maneras de justificar muchas cosas. Este texto está tan bien escrito que es muy fácil, te va llevando poco a poco, entonces si confiamos en el texto y en lo que está escrito, es muy fácil”.

En cada papel o proyecto, cada actor le pone su toque personal o particular a cada personaje, en esa ocasión, ¿cuál sería el tuyo?

“ Siempre trato, cada vez que me trepo a un escenario, de hacer lo que sea que me toque hacer, ser lo más honesto posible. Suena raro porque somos actores, todo es mentira o falso, pero para mí hacer un buen trabajo como actor es ser lo más honesto posible, entonces diríamos que mi toque sería tener el balance entre la farsa absoluta de los papás que están muy arriba en cuestión de tono, de energía, pero anclado en una verdad absoluta . Todo lo que está pasando es real, es importante y me gusta mucho usar la frase de “todo siempre hasta las hasta sus últimas consecuencias”, ahora sí que me paro en el escenario con el texto perfectamente bien aprendido, el trazo, todo, pero al mismo tiempo dejar que las cosas sucedan en escena de manera orgánica, natural y que las reacciones sean las reacciones que tienen que ser en el momento, porque lo mágico del teatro es que ninguna función es igual. Y en ninguna función te paras en el escenario desde el mismo lugar emocional, físico, mental, entonces si yo me paro en el escenario de manera honesta y haciendo lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo dejando que el momento suceda, creo que ahí es donde sucede la magia de lo que es el teatro y en específico el teatro musical, y sobre todo, con mucha generosidad, tanto para tus compañeros actores en el escenario como con el público”.

Andrés Elvira. ESPECIAL/CORTESÍA ANDRÉS ELVIRA.

Estás dando vida a este personaje en Guadalajara, pero también interpretas otro papel, ¿Cuál es el desafío al momento de cambiar de personaje?

“ La primera vez que di función de papá, sobre todo, en la primera escena, el papá siempre se refiere a Matilda como un niño y viene desde un lugar cruel un poco. Pero el doctor que está en esa misma primera escena se refiere a Matilda como niña todo el tiempo. Entonces la primera vez que lo hice tuve que estar muy consciente de no decir niña y decir niño, porque justo los dos están diciendo cosas contrarias con la misma intensidad, entonces en mi caso me ayuda mucho el vestuario, la peluca, todos los accesorios , es como voltearme a ver y decir, “ah, ok, estoy vestido así, esto que estoy haciendo de...”. El reto es tener muy claro cuál es la misión en el momento en la escena, lo padre de trabajar con Ricardo Margaleff es que desde el día uno me hizo parte. Es como sí, tú eres el doctor, yo soy el papá, pero el papá lo compartimos, somos los dos. Mucho del reto también es que el personaje del papá está creado a partir del trabajo de Ricardo, entonces yo le tengo que poner mi toque, pero al mismo tiempo hay acuerdos, que se tienen que respetar. Entonces el reto es hacerlo mío de manera honesta y generosa, y al mismo tiempo, no salirme de lo que ya está diseñado y trazado”.

Con este personaje del Señor Wormwood, ¿cuál consideras que es el reto actoral y profesional al interpretarlo?

“ 100% me siento honrado de tener la oportunidad de hacerlo, sobre todo cuando no es cover , que así le llamamos. Las oportunidades, o sea, yo siempre digo que el trabajo de un cover no es hacerlo, es sabérselo, o sea, estamos al servicio de la producción, de cubrir estos lugares cuando sea necesario. Hay una cosa que me llena mucho el corazón, de que hay una producción que confía en mí, que tiene la confianza y la tranquilidad de decirme, “ sí, por supuesto lo puedes hacer tú, no hay ningún problema ” , eso se siente muy hermoso, entonces reconozco y agradezco enormemente la situación en la que estoy, lo disfruto y me da pie a que cada función que dé como el papá sea una función que disfrute al 100%. No porque mis funciones normales no las disfrute, pero como sé que son oportunidades a lo mejor más contadas me trepo al escenario a dar el 250%”.

Andrés Elvira. ESPECIAL/GOU PRODUCCIONES.

Después de Guadalajara, ¿qué otra ciudad visitarán?

“ Hasta ahorita las fechas que tenemos nada más son Monterrey, el 4 de julio, y Guadalajara, el 7 de julio, ojalá se abran más oportunidades de gira. Pero por lo pronto esas son nuestras dos oportunidades fuera de Ciudad de México y después regresaremos a partir del 30 de octubre al Centro Cultural Teatro Uno . En este lapso, vamos a tener un descansito y en el proceso también están abriendo la convocatoria para audicionar a más niños, porque es muy hermoso tener niños en una obra de teatro, pero el único ‘pero’ es que los niños crecen, entonces obviamente se abre la oportunidad para que más niños audicionen y esto es lo que se va a trabajar en los próximos tres meses”.

Después de tu participación en Matilda, el musical o de manera simultánea, ¿cuáles son tus siguientes tus proyectos?

“ En este momento es la primera vez en mi carrera que tengo un descanso sabiendo que voy a tener trabajo después, entonces, voy a descansar. Yo doy clases también, a veces hago montaje vocal en proyectos más amateur o más escolares, universitarios, etcétera, pero en cuestión de proyectos hay cosas de cine y de tele, que todavía no puedo decir nada . Mucho de hacer teatro y en específico teatro musical es que somos como atletas de alto rendimiento, porque al final la demanda es alta, y cuando estoy en proyecto de teatro musical sí trato de hacer eso y nada más, tuvimos esta primera temporada, estuvimos con teatro lleno toda la temporada, nos fue muy bien, entonces, en estos meses voy a descansar”.

Andrés Elvira. ESPECIAL/GOU PRODUCCIONES.

¿Algo más que quieras agregar?

“Matilda es para mí un musical hermoso, precioso, con música increíble, pero sobre todo me parece una historia importante, que seguir contándola es un enorme privilegio que no tomo a la ligera y me siento muy honrado de ser parte de esta obra. Me encantaría decirle al público, no nada más que vengan a vernos al teatro, sino que es una historia con la que cualquier persona puede identificarse, es una historia para toda la familia, hay comedia, diversión, momentos conmovedores, a lo mejor un poquito más rudos, pero que la cosa más hermosa de Matilda es que Matilda a todos los niños los hace conectar porque todos los niños en algún momento nos hemos sentido el raro, el distinto, el que no encaja, el que no encuentra su lugar, y al mismo tiempo, a todos los adultos nos recuerda lo que es ser niños , tener esa imaginación, esa apertura, esa magia, y la lección más increíble de Matilda es que no importa tu tamaño, tu edad, si eres raro, si eres distinto, eres lo suficientemente poderoso para cambiar el mundo si eso es lo que quieres hacer. Vengan a vernos al Auditorio Telmex, martes 7 de julio, a las siete de la noche, boletos en Ticketmaster”.

Andrés Elvira. ESPECIAL/CORTESÍA ANDRÉS ELVIRA.

Andrés Elvira

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Matilda, el musical

Auditorio Telmex.

7 de julio, 19:00 hrs.

De $1,000 a $3,650. $3,800 VIP.

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