Desconectar durante las vacaciones puede ser más difícil de lo que parece. Si tu mente sigue pensando en pendientes laborales, correos electrónicos o tareas por hacer, el descanso pierde efectividad y aumenta el riesgo de regresar con la misma sensación de agotamiento.

¿Por qué a muchas personas les cuesta dejar de pensar en el trabajo?

Aunque las vacaciones representan una pausa en la rutina, el cerebro no cambia de modo automáticamente. Especialistas en bienestar y salud mental explican que, después de meses de mantener un ritmo constante de productividad, es normal que la mente continúe enfocada en responsabilidades, incluso cuando el cuerpo ya está lejos de la oficina.

Con la llegada del periodo vacacional de verano, millones de personas aprovechan para viajar, visitar la playa o simplemente descansar en casa. Sin embargo, muchas descubren que responder mensajes, revisar el correo de Gmail, consultar notificaciones de WhatsApp o mantenerse pendiente de plataformas como Microsoft Teams impide alcanzar una verdadera desconexión.

Este fenómeno ha cobrado mayor relevancia desde la expansión del teletrabajo, que ha reducido la separación entre la vida laboral y la personal.

El cerebro necesita un periodo de adaptación para relajarse

Los expertos coinciden en que el descanso no comienza en el momento en que inicia el viaje. El cerebro requiere un tiempo para abandonar el estado de alerta constante y adaptarse a una rutina distinta.

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Durante los primeros días de vacaciones es frecuente experimentar la necesidad de revisar el teléfono, pensar en reuniones pendientes o incluso planear tareas para el regreso. Lejos de ser una señal de que las vacaciones "no están funcionando", esta respuesta forma parte del proceso de adaptación después de largos periodos de estrés o alta demanda laboral.

La clave consiste en darle al cerebro nuevas señales de que el contexto ha cambiado. Modificar horarios, reducir la exposición a asuntos relacionados con el trabajo y realizar actividades placenteras ayuda a que la mente disminuya gradualmente su nivel de alerta.

Cómo entrenar a tu cerebro para desconectar

Lograr una desconexión real no depende únicamente del destino elegido. También requiere cambiar ciertos hábitos que mantienen activa la preocupación por el trabajo.

Entre las recomendaciones más útiles se encuentran:

Evitar revisar el correo laboral durante las vacaciones.

Silenciar las notificaciones relacionadas con el trabajo.

Establecer horarios específicos para usar el teléfono.

Practicar actividades recreativas como caminar, leer o nadar.

Dormir las horas suficientes para favorecer la recuperación mental.

Dedicar tiempo a convivir con familiares y amigos.

Evitar planear constantemente las actividades laborales del regreso.

Estas acciones permiten que el cerebro identifique que se encuentra en un entorno diferente y comience a reducir la tensión acumulada.

La importancia de descansar también de la tecnología

Uno de los principales obstáculos para desconectar es el uso permanente de dispositivos electrónicos. Tener acceso constante al correo, aplicaciones de mensajería o plataformas de trabajo mantiene activa la sensación de disponibilidad.

Por ello, los especialistas recomiendan establecer límites claros con la tecnología durante el periodo vacacional. No se trata necesariamente de apagar el teléfono por completo, sino de utilizarlo con un propósito definido y evitar revisar notificaciones de manera automática.

Reducir el tiempo frente a la pantalla también favorece una mejor calidad del sueño y permite prestar mayor atención al entorno, ya sea durante un viaje o en actividades cotidianas.

El descanso beneficia tanto a la mente como al rendimiento

Diversas investigaciones sobre salud mental y productividad señalan que las personas que logran desconectarse realmente durante sus vacaciones suelen regresar con mayor concentración, creatividad y capacidad para resolver problemas.

Además de disminuir el estrés, el descanso adecuado ayuda a mejorar el estado de ánimo y favorece la recuperación física después de periodos prolongados de trabajo. Por el contrario, permanecer conectado permanentemente puede hacer que las vacaciones pierdan parte de sus beneficios y prolongar la sensación de cansancio.

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Tips rápidos para disfrutar unas vacaciones sin estrés

Si quieres aprovechar al máximo tus días de descanso, pon en práctica estas recomendaciones:

Deja cerrados los pendientes importantes antes de salir.

Activa respuestas automáticas en tu correo electrónico.

Evita consultar mensajes laborales "solo por un momento".

Organiza actividades que realmente disfrutes.

Respeta tus horarios de descanso y sueño.

Limita el uso del celular durante parte del día.

Concéntrate en vivir el presente y no en la agenda de la próxima semana.

Entrenar al cerebro para desconectar no ocurre de un día para otro, pero sí es un proceso que puede fortalecerse con hábitos saludables. Al establecer límites entre el trabajo y el tiempo personal, las vacaciones cumplen su objetivo principal: permitir que tanto la mente como el cuerpo recuperen energía para afrontar nuevos retos al regresar a la rutina.

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