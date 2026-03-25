Temporada de cerezos en Japón: qué saber sobre la floración del sakura

La temporada de cerezos en Japón no ocurre de golpe ni se vive igual en todo el país. Aunque desde fuera suele imaginarse como un breve instante en el que todo se pinta de rosa al mismo tiempo, en realidad se trata de un fenómeno mucho más amplio, cambiante y fascinante. La primavera japonesa avanza como una ola de sur a norte, siguiendo el llamado sakura zensen, o frente de floración, que marca el recorrido de los cerezos a lo largo del archipiélago.

Honshu. CORTESÍA/ Organización Nacional de Turismo de Japón

Aizu Wakamatsu. CORTESÍA/ Organización Nacional de Turismo de Japón

Ese es, quizá, el primer dato que conviene tener presente: ver cerezos en Japón no se limita a un solo lugar ni a una única semana. La floración cambia según la región, la altitud y la temperatura, por lo que cada zona ofrece una atmósfera distinta. En las regiones más templadas del sur, por ejemplo, la temporada comienza antes y con un aire más sereno. Kawazu, en la prefectura de Shizuoka, es uno de esos puntos donde la primavera se anuncia temprano con variedades de floración más gradual, lo que permite disfrutar de los árboles durante más tiempo. Ahí, el contraste entre los cerezos y el amarillo de las flores de colza crea una de las estampas más reconocibles del inicio de la estación.

Más adelante, en Kyushu, la primavera deja de ser un indicio para convertirse en paisaje. El Castillo de Kumamoto es uno de los escenarios más emblemáticos para observar cómo la solidez de la arquitectura japonesa dialoga con la delicadeza de los pétalos. En Fukuoka, el Parque Maizuru ofrece otra lectura de la temporada: una donde las flores se encuentran con ruinas, espejos de agua y memoria histórica, componiendo una escena elegante y profundamente local.

Castillo de Tsuruga. CORTESÍA/ Organización Nacional de Turismo de Japón

Otro aspecto importante es que los cerezos no siempre son el único centro de atención. En Setouchi, región costera de clima templado, la floración se integra con naturalidad al ritmo cotidiano. En el Castillo de Matsuyama, los árboles cubren la ladera y acompañan la vista urbana, mientras que en el Jardín Korakuen de Okayama la experiencia se vuelve más contemplativa: los cerezos se incorporan al paisaje con discreción, entre agua, praderas y colinas diseñadas con precisión. Más que mirar flores, ahí se trata de leer el paisaje.

Por supuesto, también está la imagen más célebre de la primavera japonesa: la de Tokio y sus alrededores cubiertos de sakura. Sitios como Chidorigafuchi y el Parque Ueno condensan esa postal tan asociada con la estación, donde los cerezos aparecen junto a ríos, senderos y parques urbanos. Pero incluso dentro de esa estampa clásica, Japón ofrece matices. El Monte Yoshino, en Nara, suma una dimensión casi espiritual, ya que la floración ocurre por etapas a distintas alturas, permitiendo observar el avance de la primavera dentro de un mismo destino.

Castillo de Hirosaki. CORTESÍA/ Organización Nacional de Turismo de Japón

Y cuando en algunas regiones los pétalos ya comenzaron a caer, la temporada todavía encuentra nuevos momentos más al norte. En Fukushima y Aomori, la primavera se despide con una belleza más serena. Ahí aparecen escenas como el hana-ikada, esa “alfombra de pétalos” que cubre el agua en el Castillo de Hirosaki y recuerda que, en Japón, los cerezos también se admiran en su instante final.

Con información de: Organización Nacional de Turismo de Japón.

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MR