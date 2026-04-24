En los últimos días de abril, la cartelera del entretenimiento tapatío tiene distintos eventos como conciertos, deportes, cine, teatro, espectáculos y mucho más . Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu divertimento.

Mon Laferte se presentará en concierto en Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Mon Laferte

En el marco de su gira Femme Fatale , la cantante multi-instrumentista de origen chileno, visita Guadalajara para dar un concierto con su característico estilo teatral, en el que promociona su álbum que da nombre a su gira y está conformado por 14 temas donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan. Disfruta de una noche con canciones como Esto es amor, La Tirana, entre otras.

Auditorio Telmex.

30 de abril, 21:00 hrs.

De $780 a $2,600.

Kany García dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Kany García

La cantautora puertorriqueña regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que reúne lo mejor de su trayectoria musical al hacer un recorrido por sus temas más representativos como Hoy ya me voy, Para Siempre y Duele Menos, entre otras, así como sus canciones más recientes. Goza de una velada íntima, arreglos en vivo y la interpretación profunda de historias, emociones y composiciones.

Auditorio Telmex.

25 de abril, 21:00 hrs.

De $600 a $2,500. $3,500 VIP.

Ricardo Montaner ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/DUBBING HITS.

Ricardo Montaner

Dentro de su gira mundial El último regreso , el cantante venezolano pisa tierras jaliscienses para brindar un concierto, en el que durante dos horas interpretará los éxitos que ha logrado en más de 40 años de carrera , incluido el sencillo que da nombre a este tour. Goza de un espectáculo que celebra su legado y su conexión con sus seguidores.

Auditorio Telmex.

26 de abril, 19:00 hrs.

De $600 a $3,700. $4,990 VIP.

Raphael regresa a la Perla Tapatía para brindar un concierto en el Auditorio Telmex. EFE.

Raphael

El cantante español visita la Perla Tapatía para ofrecer el concierto Raphaelísimo , un viaje conducido por su legendaria voz y su asombrosa capacidad interpretativa , quien con su autenticidad, pasión y talento conquista el escenario. Disfruta de una velada con sus grandes éxitos.

Auditorio Telmex.

24 de abril, 21:00 hrs.

De $500 a $1,400.

La "V Copa Jaguar" se realizará en el Club de Polo Tierra Tropical. ESPECIAL/CLUB DE POLO TIERRA TROPICAL.

V Copa Jaguar

Es el último torneo de la temporada de polo en Tierra Tropical, en la que participan equipos locales de Nayarit así como equipos tapatíos, el cual desde hace cinco años se realiza en el Club de Polo Tierra Tropical . Durante el torneo, la entrada será gratuita el 1 de mayo y habrá snacks y bebidas a la venta, mientras que el domingo de 11 de la mañana a cuatro de la tarde se servirá un rico brunch con costo adicional.

Club de Polo Tierra Tropical

San Pancho, Nayarit.

Del 30 de abril al 3 de mayo.

Entrada libre 1 de mayo. Brunch $1,500 el 3 de mayo.

El espectáculo "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glown –N- Fire" tendrá como sede la Arena Guadalajara. ESPECIAL/ARENA GUADALAJARA.

Hot Wheels Monster Trucks Live: Glown –N- Fire

Llega uno de los espectáculos más esperados por los fanáticos de la adrenalina y los Hot Wheels, ya que esta presentación da vida a los Hot Wheels Monster Trucks favoritos incluidos Mega Wrex™, Tiger Shark™, HW 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot®, Gunkster™ y el nuevo Skelesaurus™, el gigante que desata su furia fósil. Además de la aparición especial de un robot que se transforma y los altos vuelos del equipo de motocross Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle. Disfruta de un magno evento y solicita información en las taquillas de los pre-shows.

Arena Guadalajara.

25 y 26 de abril, 12:00 y 19:00 hrs.

De $400 a $3,953.

La obra de teatro "Conversando con el diablo" en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Conversando con el diablo

Rafael Perrín y Ernesto Laguardia protagonizan esta obra de teatro, en la que hay un duelo de mentes, donde las fronteras entre lo divino y lo humano, lo real y lo imaginado se desdibujan, revelando un terror tan antiguo como fascinante: El abismo de la propia alma . Basada en la novela de Esteban Román, la obra tiene como leyenda “la eterna lucha entre el bien y el mal comienza dentro de ti”.

Teatro Galerías.

24 de abril, 20:00 hrs.

$450, $550, $650 y $800.

La puesta en escena "¡A Vivir!" regresa al escenario del Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA GRUPO ODIN DUPEYRON.

¡A Vivir!

Es una puesta en escena escrita, dirigida e interpretada por Odin Dupeyron, que invita a redescubrir la vida, a empezar a vivirla de verdad. Es una historia que plantea que el problema de la vida es que se empieza a vivir demasiado tarde . Se recomienda para mayores de edad y una vez iniciada la función el acceso se dará hasta que el staff lo indique.

Teatro Galerías.

25 de abril, 19:00 hrs.

$900, $1,100 y $1,300.

"Mi primer concierto sinfónico" se presentará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Mi primer concierto sinfónico

Es un concierto que será interpretado por la Orquesta Sinfónica Universal, que ha sido diseñado como un puente entre la infancia y la música académica, en el que niños a partir de los tres años pueden experimentar la potencia de una orquesta profesional . El repertorio incluye los temas emblemáticos de películas de Pixar, Disney y algunos videojuegos. Además de realizar proyecciones de paisajes fantásticos creando una narrativa visual.

Palcco.

26 de abril, 12:00 hrs.

De $300 a $700.

Otros Eventos

El Teatro Diana será el escenario para el concierto de Saurom. ESPECIAL/CORTESÍA.

Saurom: El principito tour

Teatro Diana. 25 de abril, 21:00 hrs. De $520 a $1,300.

Lorde

Auditorio Telmex. 29 de abril, 21:00 hrs. De $860 a $2,260.

XM