Este viernes 24 de abril la cartelera de cine de la ciudad ya tiene nuevas películas para disfrutar el fin de semana en la pantalla grande . Conoce cuáles son los estrenos de cine que ya se pueden ver en las salas de cine con la mejor compañía. Descubre las nuevas historias y elige la de tu interés para ver en tu sala de cine preferida.

Michael

La historia y el legado del más grande ícono de la música pop han quedado registrados en Michael, flamante cinta del aclamado cineasta Antoine Fuqua, la cual realiza un retrato de Michael Jackson.

Si bien la cinta ofrece una mirada superficial a la figura del Rey del Pop, los fans valorarán la forma en que el relato rinde tributo al legendario cantante . Se sabe, sin embargo, que MJ fue una figura de claroscuros: es una pena que la cinta tema acercar también a las tribulaciones que padeció el cantante.

Dicho esto, prepárate para un relato sobre estrellato, lleno de canciones inolvidables y con un trabajo técnico adecuado para una biopic con este nivel de presupuesto.

Toma Nota

Michael Jackson es interpretado por Jaafar Jackson, su sobrino en la vida real, quien en este filme hace su debut.

Es para ti si…

Eres fan irremediable de MJ.

El diablo fuma (y guarda las cabezas quemadas de los cerillos en la misma caja)

Tras la desaparición de sus padres y la visita del diablo, cinco hermanos viven encerrados por su abuela, quien intenta protegerlos. Entre juegos prohibidos y recuerdos, un incendio será el detonante que podría llevarlos a ser separados por las autoridades .

Dirigida por Ernesto Martínez Bucio, este largometraje mexicano cierra su gira por festivales de cine para llegar finalmente a la cartelera comercial.

Toma Nota

Esta producción realizada con apoyo jalisciense ganó el premio Perspectivas en la Berlinale y el galardón al Mejor Guion en el Festival de Morelia.

Es para ti si…

Siempre apoyas el cine mexicano que logra brillar en el circuito global de festivales de cine.

Exit 8

La ficción de “bucles infinitos” ofrece una nueva y prometedora aventura que ya ha despertado la curiosidad de los amantes del cine de género.

Este relato de horror cuenta la historia de un hombre desesperado, porque no puede salir de la estación del metro, donde está atrapado y continuamente vuelve al mismo lugar. ¿Podrá completar la misión que lo podría sacar de ahí?

Toma Nota

Exit 8 se estrenó en las icónicas Midnight Screenings del Festival de Cannes; además, se proyectó en grandes festivales como Sitges, Rotterdam, Busan y Toronto.

Es para ti si…

Sabes que jamás dejarías pasar un estreno del universo del cine fantástico ni del cine oriental.

La familia del barrio: La maldición del quinto partido

“La familia del barrio” tiene ya muchos fans. Ahora, estos personajes llegan a la pantalla grande con una comedia de animación para adultos en la que intentarán hacer que México cruce la barrera psicológica del quinto partido en el Mundial de futbol . Dirigida por Sergio Lebrija y Ornella Antista.

Toma Nota

La peli es una adaptación de un relato de Wattpad que ahora intentará conquistar al público en cines.

Es para ti si…

Ya estás familiarizado con estos personajes y te gusta la estética de sus animaciones.

Un toque de amor

Una abogada postrada en una silla de ruedas sabe que se encuentra en el final de sus días. Tiene una enfermedad incurable, así que aspira a vivir una última gran emoción. Esto la llevará a realizar un viaje por carretera junto a su amigo Benjamín , también con discapacidad. Juntos —y con la “ayuda” de un chofer refunfuñón— vivirán una entrañable aventura sobre despedidas y sobre la importancia de disfrutar cada momento de la existencia.

Toma Nota

Este filme francés marca el debut en largometraje del cineasta Maël Piriou.

Es para ti si…

Te encantan las películas que te remueven el corazoncito.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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