Vacaciones de invierno de los tapatíos

El 2026 ya está en marcha y con él, Guadalajara retoma su pulso habitual entre agendas llenas, compromisos y nuevos propósitos por cumplir. Aun así, el inicio de año invita a hacer una breve pausa para recordar los momentos que marcaron el cierre del ciclo anterior.

Durante las pasadas vacaciones de invierno, los tapatíos aprovecharon el descanso para cambiar de escenario y regalarse experiencias fuera de la rutina. Playas de arena clara, ciudades vibrantes y destinos invernales se convirtieron en el telón de fondo de días pensados para desconectar y disfrutar.

Esta recopilación reúne una muestra del estilo de vida viajero que distingue a la ciudad y una fuente de inspiración para quienes ya comienzan a planear su próxima escapada.

Japón

“Este viaje a Japón con mis hermanos y cuñada me hizo enamorarme más de la cultura japonesa y el gusto a su gastronomía. Un gran país, la gente es muy tierna y súper respetuosos, ¡Volvería sin duda!”

Janell Fajer

CORTESÍA

Chicago, EE.UU.

Yanik Kuri. CORTESÍA

CORTESÍA

Miami, EE.UU.

“Estas vacaciones de invierno las pasé en Miami junto a mi familia, un viaje muy especial en el que celebré mi cumpleaños el 25 de diciembre con una cena en LPM, un lugar que me encanta. Fueron días para desconectarme del ritmo cotidiano, pero al mismo tiempo para reconectar profundamente con mi familia y con todo lo que quiero construir en el 2026. Miami es mi ciudad favorita, por eso siempre que puedo elijo pasar ahí mi cumpleaños y las vacaciones de invierno [...] Miami siempre ha sido una fuente muy fuerte de inspiración para mí, tanto en la moda como en su estilo de vida, y esta vez regresé a Guadalajara con muchísimas ideas y una energía renovada para crear con intención.”.

Paula Sierra

Paula Sierra. CORTESÍA

Tulum

"Nada como recargar energías en Tulum. Mi highlight fue ver el sunset desde los nidos de Kin Toh y perderme en la arquitectura de Azulik. Viví la intensidad de bailar hasta el amanecer en Zamna y la calma de caminar en la playa compartiendo con mi novio. Sin duda, unos días llenos de magia y buena vibra para iniciar este 2026".

Karen Gutiérrez

Jorge Lazcano y Karen Gutiérrez. CORTESÍA

San Antonio, Texas

“Pasamos las vacaciones en San antonio, disfrutamos de los fuegos artificiales en Riverwalk, y empenzamos el año en la pista de patinaje que instaló Historic Pearl, que es una zona muy linda llena de restaurantes, cafeterías y actividades al aire libre; también fuimos a un rodeo texano para disfrutar de comida típica tipo BBQ y música country. Los demás días solo estuvimos de shopping”.

Iris Briseño

CORTESÍA

Heavenly Valley Ski Resort

“Estas vacaciones de invierno fueron la excusa perfecta para desconectar, recargar energías y volver al presente. Entre la magia de la nieve, días de ski y momentos de calma, confirmé que salir de la rutina también es una forma de bienestar. Y como suele pasar, en cualquier parte del mundo siempre hay un pedacito de México: en esta ocasión, me encontré con Chumel Torres y su novia Julieta Silva, un encuentro inesperado que hizo el viaje aún más especial.

El ski también me recordó algo importante: siempre se puede mejorar, aprender y crecer en cada actividad y aventura que decidimos emprender.

Hoy existen muchas opciones accesibles para rentar equipo y animarse a probar experiencias distintas, sin necesidad de gastar de más. La invitación es simple: atrévanse, salgan de lo cotidiano y disfruten el proceso, porque cada intento suma y cada experiencia deja algo valioso”.

Jess Serrano

Jess Serrano. CORTESÍA

Colorado Springs

“Este año pase navidad en Colorado Springs. Y aunque no nevó como comúnmente pasa en esas fechas, pudimos disfrutar de un gran clima y naturaleza, en lugares como Garden of the Gods.”

Luis Fernández del Valle

Luis Fernández del Valle. CORTESÍA

MR