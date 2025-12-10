Universidad Panamericana celebra el “Aniversario Alumni”

La Universidad Panamericana, campus Guadalajara, organizó el Aniversario Alumni, que consiste en la celebración de los lustros de aniversario de graduación desde los cinco hasta los 40 años de egreso.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

El anfitrión –Alumni UP- recibió a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia del rector, el doctor Abraham Mendoza Andrade, los directores de las carreras, profesores y el equipo de Alumni dirigido por Mariana Belén. Tras la bienvenida se dio paso a una ceremonia de acción de gracias, luego se ofreció un recorrido por las instalaciones, para posteriormente disfrutar de una comida y una grata convivencia.

GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Dr. Abraham Mendoza Andrade.

El Aniversario Alumni es un emotivo reencuentro de generaciones, en el que también se da un espacio de networking entre los egresados. Un evento que les hace recordar que la UP los acompaña a lo largo de su vida. Los asistentes degustaron un menú de tres tiempos, snacks y tacos para la cena, para acompañar se sirvieron cócteles, cervezas y destilados, mientras que el ambiente estuvo amenizado por la música de un DJ.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Pía Martínez, Ana Preciado, Andrea de la Torre, Valeria de la Fuente y Gabriela Altamirano. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Es importante resaltar que en la tradicional comida de aniversario, se celebró a la primera generación graduada de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, la generación fundadora hace 40 años, por lo que se les obsequió una sudadera conmemorativa de Alumni a cada uno de los asistentes.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Evento: “Aniversario Alumni” de la Universidad Panamericana. Lugar: Universidad Panamericana, campus Guadalajara. Fecha: 29 de noviembre de 2025. Invitados: 600. Patrocinadores: Cervecería La Fortuna

