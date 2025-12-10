Como ya es una tradición en la familia Gerini, quienes se han reunido en su posada por 30 años, este 2025 no fue la excepción. La comida se realizó en su casa de campo en Pinar de la Venta, a la que llegaron integrantes de la familia Gerini Gusmeri y Gerini Navarro, en total fueron 52 invitados que la pasaron muy bien.

Los adultos disfrutando de la comida, que fue taquiza, así como de la música con un dueto y a los niños les organizaron juegos durante la tarde.

Fue un gran momento para recordar viejos tiempos, honrar a los que ya no están, pero también disfrutar a los que sí y enseñar estos valores a las nuevas generaciones con esta unión, convivencia y alegría.

La organización estuvo a cargo de Rosanna y Ennio González Gerini, junto a Carmen Gerini, quien pone todo el corazón para que esta comida siga siendo un abrazo familiar.

CP