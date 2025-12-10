Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Posada Gerini: Disfrutan una tarde en familia

La organización estuvo a cargo de Rosanna y Ennio González Gerini, junto a Carmen Gerini, quien pone todo el corazón para que esta comida siga siendo un abrazo familiar

Por: aaguilera

Giovanni Gerini, Andrea Behn, Tessa y Kiara Gerini Behn. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Alegra, Isabela, Valentina y Dominica Javelly Rivas. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Piero Gerini y Gabriela Oyarzabal. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Rossella Gerini y Raúl Juárez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Bruno, Aldo y Carlo Gerini. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Ana Ceci Rueda, Diego Farías y Tiago Farías Rueda. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Silvio Gerini y Giovanni Gerini. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamila

Alfredo Gerini y Ennio González Gerini. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Giovanni Gerini, Andrea Behn, Karen Rubio Gerini y Tona Zárate. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mariana Farías, Noé Chávez, Pablo, Julieta y Juan Cristóbal Chávez Farías. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Jorge, Carmen, Hilda, Alfredo y Luisa Gerini. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Como ya es una tradición en la familia Gerini, quienes se han reunido en su posada por 30 años, este 2025 no fue la excepción. La comida se realizó en su casa de campo en Pinar de la Venta, a la que llegaron integrantes de la familia Gerini Gusmeri y Gerini Navarro, en total fueron 52 invitados que la pasaron muy bien.

Los adultos disfrutando de la comida, que fue taquiza, así como de la música con un dueto y a los niños les organizaron juegos durante la tarde.

Fue un gran momento para recordar viejos tiempos, honrar a los que ya no están, pero también disfrutar a los que sí y enseñar estos valores a las nuevas generaciones con esta unión, convivencia y alegría.

La organización estuvo a cargo de Rosanna y Ennio González Gerini, junto a Carmen Gerini, quien pone todo el corazón para que esta comida siga siendo un abrazo familiar.

