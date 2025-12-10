Un gran evento se realizó para los socios del Guadalajara Country Club llamado el Día de Fifth Ave Properties, un torneo de golf en el que se entregaron atractivos premios, además de pasar un día increíble jugando un deporte que tanto les apasiona.

En ese marco también se inauguraron las oficinas de Fifth Ave Properties, que son desarrollos inmobiliarios en USA, teniendo como anfitriones del evento a Pablo Díaz del Castillo Álvarez, Johannes Van Leenen y Benjamin Nathan.

Los 200 jugadores recibieron kits de bienvenida, cocteles dentro del campo, para finalmente realizar una comida que incluyó tacos de marlín, cecina florencia y la esperada premiación. Los patrocinadores del evento fueron Fifth Avenue Properties, Dalton apoyó con los hole in one’s y 7 Leguas puso el tequila

Este evento marcó el inicio oficial de la expansión de Fifth Avenue Properties en México. Representa su visión de conectar a Guadalajara con oportunidades de inversión inmobiliaria institucional en Estados Unidos, brindando acceso directo, transparente y seguro a proyectos de clase mundial. Fue un evento diseñado para estrechar relaciones con la comunidad del Guadalajara Country Club y presentar una nueva plataforma de inversión patrimonial global desde sus oficinas en Providencia.

Evento: Torneo de golf. Fecha: Sábado 29 de noviembre. Lugar: Guadalajara Country Club.

Más información en

fifthaveproperties.com

IG: fifthavenueproperties

CP