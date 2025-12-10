Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Golf

Día de la marca: Torneo de golf y nuevas oportunidades inmobiliarias

Un evento que marca el inicio oficial de la expansión de Fifth Avenue Properties en México

Por: Xochitl Martínez

Benjamín Nathan, Pablo Díaz del Castillo, Jeff Van Leenen, Jamie Renaud y Mike Bliss. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 11 de diciembre 2025

Benjamín Nathan, Pablo Díaz del Castillo, Jeff Van Leenen, Jamie Renaud y Mike Bliss. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 11 de diciembre 2025

Daniel Guillén. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Daniel Guillén. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jorge Arregui, Eduardo Plascencia y Nacho Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Jorge Arregui, Eduardo Plascencia y Nacho Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Jaime Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Jaime Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Álvaro Pelayo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Álvaro Pelayo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

José Ochoa y Ricardo Elías. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

José Ochoa y Ricardo Elías. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Ignacio Díaz del Castillo y Juan Pablo Chávez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ignacio Díaz del Castillo y Juan Pablo Chávez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Fernando López, Jonathan Sheridan, Diego Chávez y José Luis Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Fernando López, Jonathan Sheridan, Diego Chávez y José Luis Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Juan Diego Mendoza, Guillermo Cervantes, Pablo Gortázar, Ignacio Díaz del Castillo y Juan Pablo Chávez. . GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Juan Diego Mendoza, Guillermo Cervantes, Pablo Gortázar, Ignacio Díaz del Castillo y Juan Pablo Chávez. . GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Jaime Martínez, Juan Pedro Faraudo y Juan Diego Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jaime Martínez, Juan Pedro Faraudo y Juan Diego Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Un gran evento se realizó para los socios del Guadalajara Country Club llamado el Día de Fifth Ave Properties, un torneo de golf en el que se entregaron atractivos premios, además de pasar un día increíble jugando un deporte que tanto les apasiona.

En ese marco también se inauguraron las oficinas de Fifth Ave Properties, que son desarrollos inmobiliarios en USA, teniendo como anfitriones del evento a Pablo Díaz del Castillo Álvarez, Johannes Van Leenen y Benjamin Nathan.

Los 200 jugadores recibieron kits de bienvenida, cocteles dentro del campo, para finalmente realizar una comida que incluyó tacos de marlín, cecina florencia y la esperada premiación. Los patrocinadores del evento fueron Fifth Avenue Properties, Dalton apoyó con los hole in one’s y 7 Leguas puso el tequila

Este evento marcó el inicio oficial de la expansión de Fifth Avenue Properties en México. Representa su visión de conectar a Guadalajara con oportunidades de inversión inmobiliaria institucional en Estados Unidos, brindando acceso directo, transparente y seguro a proyectos de clase mundial. Fue un evento diseñado para estrechar relaciones con la comunidad del Guadalajara Country Club y presentar una nueva plataforma de inversión patrimonial global desde sus oficinas en Providencia.

Evento: Torneo de golf.

Fecha: Sábado 29 de noviembre.

Lugar: Guadalajara Country Club.

Más información en

fifthaveproperties.com

IG: fifthavenueproperties

CP

Temas

  • Golf
  • Torneo
  • Día de la Marca
  • Fifth Avenue Properties
  • Guadalajara Country Club
  • Providencia
  • Pablo Díaz del Castillo Álvarez
  • Johannes Van Leenen
  • Benjamin Nathan
  • Tequila 7 Leguas
  • Ignacio Cortés
  • Nacho Gómez
  • Jaime Martínez
  • Jaime Sánchez
  • Arturo Zulueta
  • Juan Pedro Faraudo
  • Ignacio Díaz del Castillo
  • Juan Pablo Chávez
  • Miguel Ángel Fadel

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones