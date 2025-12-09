Con una energía que contagia y una sonrisa siempre dispuesta, Andrea Pacheco, de 29 años, representa a una generación de mujeres inquietas, emprendedoras y profundamente apasionadas por la vida. Esta talentosa tapatía es licenciada en Cirujano Dentista, con un diplomado en cirugía bucal e implantología, y actualmente ejerce en su consultorio privado en Providencia, donde lidera un equipo de especialistas dentales.

Divertida, curiosa y amante de descubrir nuevos lugares, personas y aprendizajes, Andrea se define como alguien que no le teme a los retos. Además de su carrera, su mayor proyecto de vida son sus dos hijos, de quienes se siente profundamente orgullosa. Junto a una socia, también creó una marca de trajes quirúrgicos durante la pandemia, reafirmando su pasión por el emprendimiento. Hoy, también conecta con miles de personas a través de redes sociales, compartiendo tips dentales y su día a día.

Su mantra, “nada es para siempre”, le recuerda vivir el presente con intensidad. Amante del surf, el hike y el tenis, encuentra en la naturaleza su refugio, acompañada de sus perritas Lia y África. Leal, carismática, resiliente y siempre en movimiento, Andrea vive convencida de que la vida es para disfrutarse al máximo.

