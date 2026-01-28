UNIVA Guadalajara amplía su oferta académica con nuevas maestrías híbridas

Las anfitrionas, la doctora Yadira Robles Irazoqui, directora de UNIVA, campus Guadalajara, y la maestra María Guadalupe Jiménez, directora de Posgrados, recibieron a los asistentes cordialmente entre docentes, autoridades universitarias e invitados especiales.

Después de escuchar el mensaje de bienvenida, se impartió una conferencia titulada “Impulsando organizaciones inteligentes” por el doctor Alfredo Castro. Al término, se dieron a conocer tres nuevas maestrías, las cuales son Gestión de la Calidad, Desarrollo Organizacional y Humano, y la tercera es Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, que están diseñadas para responder a los retos del mundo actual bajo la modalidad híbrida, que favorece la autogestión y la flexibilidad.

Para celebrar este lanzamiento se ofreció un coctel con canapés, vino tinto y aguas de sabor.

Evento: Lanzamiento de maestrías híbridas de UNIVA. Lugar: Salón de Usos Múltiples de la UNIVA. Fecha: 20 de enero de 2026. Invitados: 80.

JG