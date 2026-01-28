Miércoles, 28 de Enero 2026

UNIVA Guadalajara amplía su oferta académica con nuevas maestrías híbridas

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), campus Guadalajara, organizó un evento de lanzamiento de las nuevas maestrías hibridas que se integran a la oferta académica de la institución educativa

Por: Xochitl Martínez

Maestra Guadalupe Jiménez, Doctora Yadira Robles y Doctor Alfredo Castro Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Priscilla Ávalos, Mayela Pérez y Arturo López. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de maestrías híbridas de UNIVA.

Doctor Alfredo Castro Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Néstor Orellana, Irma Salinas, Abdiel Ortiz y Ulises Mascot. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de maestrías híbridas de UNIVA.

Axel Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mirna González, Giselle Fregoso, Fernanda Ríos y Magda Mahmoud. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de maestrías híbridas de UNIVA.

Sharon Belinda Barón y Jorge Luis Andreani. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Maricruz Apodaca, Irma Castillo y Yanet Romero. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de maestrías híbridas de UNIVA.

Las anfitrionas, la doctora Yadira Robles Irazoqui, directora de UNIVA, campus Guadalajara, y la maestra María Guadalupe Jiménez, directora de Posgrados, recibieron a los asistentes cordialmente entre docentes, autoridades universitarias e invitados especiales.

Después de escuchar el mensaje de bienvenida, se impartió una conferencia titulada “Impulsando organizaciones inteligentes” por el doctor Alfredo Castro. Al término, se dieron a conocer tres nuevas maestrías, las cuales son Gestión de la Calidad, Desarrollo Organizacional y Humano, y la tercera es Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, que están diseñadas para responder a los retos del mundo actual bajo la modalidad híbrida, que favorece la autogestión y la flexibilidad.

Para celebrar este lanzamiento se ofreció un coctel con canapés, vino tinto y aguas de sabor.

Evento: Lanzamiento de maestrías híbridas de UNIVA.

Lugar: Salón de Usos Múltiples de la UNIVA.

Fecha: 20 de enero de 2026.

Invitados: 80.

