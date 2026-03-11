Miércoles, 11 de Marzo 2026

Torneo de golf anual: KIVA Inversión Inmobiliaria realiza la octava edición

KIVA Inversión Inmobiliaria Integral organizó su octava edición de su torneo de golf anual en el Atlas Country Club, bajo la modalidad A go go por golpes en equipos de cuatro participantes

Por: Xochitl Martínez

Alfonso González, Bernardo Perea, Jaime Flores, Fernando Amescua, Yamil Pérez y Franco Guerra. GENTE BIEN JALISCO /

Entrega de cheque a donar por socios kiva. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Héctor Quirarte, Jaime Flores y Francisco Sierra. GENTE BIEN JALISCO / 8° Torneo de golf anual KIVA

Ricardo Mendoza, Ernesto González, Iván Garrido y Manuel Medina. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

8° Torneo de golf anual KIVA. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Pepe Valle, Ricardo Souza y Fernando Amescua. GENTE BIEN JALISCO / 8° Torneo de golf anual KIVA

8° Torneo de golf anual KIVA. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Juan Pedro Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / 8° Torneo de golf anual KIVA

Germán Martínez, Yamil Pérez y Otto Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

José Antonio Pintado, Alex Fernandez y Remigio Díaz. GENTE BIEN JALISCO / 8° Torneo de golf anual KIVA

8° Torneo de golf anual KIVA. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

En esta edición, los anfitriones Fernando Amescua, Yamil Pérez, Franco Guerra, Jaime Flores y Alfonso González recibieron con una sonrisa a los 150 jugadores para hacer su registro para luego disfrutar de un desayuno. En punto de las 08:45 de la mañana se dio el escopetazo para iniciar la competencia. Tras terminar el torneo se ofreció una comida con cortes al carbón, coctelería, vinos y destilados, para después realizar la ceremonia de premiación resultando como ganadores del primer lugar Samuel David Beas, Jaime Alberto Sánchez, Daniel Casas y José Alberto Aymerich. Algunos de los premios fueron esculturas de Álvaro Cuevas, pantallas, bocinas Bosé, ipads, entre otros.
 

Con 14 años en la industria de inversión inmobiliaria, KIVA realiza cada año este torneo de golf destinado a generar fidelización y acercamiento continuo con sus inversionistas, así como un beneficio a una causa social al apoyar a Donari, una organización sin fines de lucro.

Evento: 8° Torneo de golf anual KIVA.
Lugar: Atlas Country Club.
Fecha: 27 de febrero de 2026.
Participantes: 150.
Patrocinadores: Lexus Guadalajara, ADC, Sunon, Aceros Ocotlán, Station, Cautin, KIVA Door, Taube, HQP, Viparmex, KON, Diseño y Gestión y AIO.

KIVA Inversion Inmobiliaria Integral

Novena México
Av. México 3040 Int. 102, Col. Vallarta San Jorge.
Tel. 33 15 80 06 00.
Página Web: www.kiva.mx
Facebook: KIVA-Inversión inmobiliaria integral
Instagram: kiva.inversión.inmobiliaria
Linkedln: KIVA inversión inmobiliaria integral

