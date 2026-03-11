Torneo de golf anual: KIVA Inversión Inmobiliaria realiza la octava edición

En esta edición, los anfitriones Fernando Amescua, Yamil Pérez, Franco Guerra, Jaime Flores y Alfonso González recibieron con una sonrisa a los 150 jugadores para hacer su registro para luego disfrutar de un desayuno. En punto de las 08:45 de la mañana se dio el escopetazo para iniciar la competencia. Tras terminar el torneo se ofreció una comida con cortes al carbón, coctelería, vinos y destilados, para después realizar la ceremonia de premiación resultando como ganadores del primer lugar Samuel David Beas, Jaime Alberto Sánchez, Daniel Casas y José Alberto Aymerich. Algunos de los premios fueron esculturas de Álvaro Cuevas, pantallas, bocinas Bosé, ipads, entre otros.



Con 14 años en la industria de inversión inmobiliaria, KIVA realiza cada año este torneo de golf destinado a generar fidelización y acercamiento continuo con sus inversionistas, así como un beneficio a una causa social al apoyar a Donari, una organización sin fines de lucro.

Evento: 8° Torneo de golf anual KIVA.

Lugar: Atlas Country Club.

Fecha: 27 de febrero de 2026.

Participantes: 150.

Patrocinadores: Lexus Guadalajara, ADC, Sunon, Aceros Ocotlán, Station, Cautin, KIVA Door, Taube, HQP, Viparmex, KON, Diseño y Gestión y AIO.

KIVA Inversion Inmobiliaria Integral

Novena México

Av. México 3040 Int. 102, Col. Vallarta San Jorge.

Tel. 33 15 80 06 00.

Página Web: www.kiva.mx

Facebook: KIVA-Inversión inmobiliaria integral

Instagram: kiva.inversión.inmobiliaria

Linkedln: KIVA inversión inmobiliaria integral

