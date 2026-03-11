Miércoles, 11 de Marzo 2026

Cumpleaños de Lía y Máximo Alvidrez: De fiesta con Toy Story

De bolo Woody y Jessie de peluche que se colocaron al centro de las mesas, termos OKKO, sombreros y juguetes

Por: Aracely Aguilera

Alessa, Oscar, Máximo, Lía Alvidrez y Karen Chavira. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Salvador López y Lorena Navarrete. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Rafaela y María Pía Carlon. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Natalia Medina. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Lía y Máximo Alvidrez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Carmen Frias y Aylin Chavira. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Che Eguiarte y Rodrigo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Rodrigo López de Nava. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Leo Márquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Con todo su amor y creatividad, Karen Chavira y Oscar Alvidrez organizaron la fiesta de sus hijos Lía y Máximo, quienes cumplieron dos años. Una de sus películas favoritas es Toy Story y eligieron este tema para sorprenderlos con la decoración, disfraces y sorpresas, ya que se vistieron de Woody y la vaquerita Jessie, para recibir esa tarde a cerca de 80 invitados. La cita fue en el jardín de su casa, decorada para la ocasión con globos de colores. 


De comer se ofrecieron tacos Fermín, churros, botanas y bebidas; para el entretenimiento había juegos de Be Bubbly , así como las tradicionales piñatas y dos lindos pasteles temáticos. De bolo Woody y Jessie de peluche que se colocaron al centro de las mesas, termos OKKO, sombreros y juguetes. 

