Finestra Cultura Financiera celebra la primera edición de Mujer Finestra

Mujer Finestra es una plataforma de educación financiera y crecimiento personal

Por: Xochitl Martínez

Vivían Bucio, Alejandra Bucio y Martha Medina. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Adriana Macías. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Adriana Macías. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Martha Rodríguez, Laura Rodríguez y Laura Valencia. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Claudia Gutiérrez, Margarita González y Margarita Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Antonia Rodríguez y Michelle Alcalá. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Nadia Soria y Andrea Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

María de Jesús Padilla y Sara Hernández. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Patricia Sánchez y Graciela Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y con la convicción de que el reconocimiento debe traducirse en oportunidades de desarrollo, Finestra, la empresa jalisciense promotora de la cultura financiera, dio a conocer su primera edición de Mujer Finestra. En esta ocasión, el evento estuvo dirigido únicamente a mujeres, desde empresarias, profesionistas, amas de casa, emprendedoras hasta inversionistas, por lo que los anfitriones recibieron con gran emoción a alrededor de 300 mujeres asistentes.


La invitadas escucharon a la reconocida conferencista y escritora, Adriana Macías, quien ofreció un mensaje inspirador para enfocarse en sus cualidades y compartió herramientas prácticas para fortalecer la autoestima y la resiliencia. Es importante resaltar que Mujer Finestra es una plataforma de educación financiera y crecimiento personal. De esta manera, se reafirma la misión de Finestra de impulsar herramientas que fortalezcan la inversión, la autonomía, el liderazgo y la toma de decisiones informadas.

Evento: Desayuno y conferencia con Adriana Macías.
Lugar: Hotel Hyatt Regency Andares.
Fecha: 3 de marzo de 2026.
Invitados: 300 mujeres.

Finestra Cultura Financiera

Novena México
Av. México 3040 Piso 15, Col. Juan Manuel Vallarta.
Tel. 33 36 15 40 50.
Página Web: www.finestra.mx
Facebook: Finestra Cultura Financiera
X: FinestraMx
Instagram: finestramx

