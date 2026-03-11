Finestra Cultura Financiera celebra la primera edición de Mujer Finestra

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y con la convicción de que el reconocimiento debe traducirse en oportunidades de desarrollo, Finestra, la empresa jalisciense promotora de la cultura financiera, dio a conocer su primera edición de Mujer Finestra. En esta ocasión, el evento estuvo dirigido únicamente a mujeres, desde empresarias, profesionistas, amas de casa, emprendedoras hasta inversionistas, por lo que los anfitriones recibieron con gran emoción a alrededor de 300 mujeres asistentes.



La invitadas escucharon a la reconocida conferencista y escritora, Adriana Macías, quien ofreció un mensaje inspirador para enfocarse en sus cualidades y compartió herramientas prácticas para fortalecer la autoestima y la resiliencia. Es importante resaltar que Mujer Finestra es una plataforma de educación financiera y crecimiento personal. De esta manera, se reafirma la misión de Finestra de impulsar herramientas que fortalezcan la inversión, la autonomía, el liderazgo y la toma de decisiones informadas.

Evento: Desayuno y conferencia con Adriana Macías.

Lugar: Hotel Hyatt Regency Andares.

Fecha: 3 de marzo de 2026.

Invitados: 300 mujeres.

