Portada: Darío Daniel Ciambelli, conciencia en la salud humana

El doctor Darío Daniel Ciambelli es un médico cirujano y endoscopista gastrointestinal, con nacionalidad mexicana y uruguaya, egresado de la carrera de Medicina por la UdeG, con especialidad en Cirugía General en el Hospital Fray Antonio Alcalde, y especialidad en Endoscopia Gastrointestinal en el Hospital Valentín Gómez Farías. Creador de la marca y clínica Punto Gastro, creador de contenido en redes sociales como Tik Tok y You Tube, donde comparte información médica y consejos de salud con un lenguaje accesible.

Comprometido con el desarrollo de la conciencia es autor del libro Guía para el manejo del estrés y problemas gastrointestinales de Editorial Acento, que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026 en el programa En Directo de Canal 44.

Esta semana en portada: Dr. Darío Ciambelli. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

A través de éste ofrece una guía de 545 páginas y 49 capítulos, textualmente menciona “no requieres leer todo, es una guía que te permite ir a buscar lo que más necesitas para que comprendas tus problemas de salud relacionados con el tubo digestivo y estrés, y fomentar un estado de conciencia que te permita reconocer lo que te conviene respecto a tu salud, tomando las mejores decisiones, desde una perspectiva biológica, física, emocional y mental”.

La idea de realizar este libro surge por la necesidad de proyectar su trabajo hacia más personas, con el objetivo de empoderar a quien lo lea, y tenga una mejor calidad y estilo de vida. Por ello, este libro explica paso a paso, cómo resolver enfermedades y mejorar la salud, llevando un orden desde la boca hasta la región del ano, ya que “si entiendes lo que sientes puedes sanar lo que padeces”.

Asimismo, resalta que el libro de autoayuda y crecimiento personal, se ha vuelto el guion de videos de contenido audiovisual que el doctor Ciambelli sube en su canal de You Tube orientando acerca de los diferentes problemas del tubo digestivo . De esta manera, pueden resolver síntomas antes de ir con un médico, es decir, tienen información que va más allá de lo que escuchan en un consultorio sin sustituir una consulta.

Entre sus capítulos favoritos de Guía para el manejo del estrés y problemas gastrointestinales están el 46 y el 47, que hablan del estrés, al respecto añade que “es inevitable (el estrés) y según cómo lo gestiones no necesita ser malo”. Y el capítulo 33 habla sobre las alteraciones del estado emocional que condicionan problemas en el tubo digestivo y cómo regular ese estado emocional para mejorar la calidad de vida, o sea, el lector se puede ir directo al tema que más le interesa. Lo más difícil al crear este título fue buscar el tiempo para concretarlo, por lo que tardó alrededor de cuatro años en generar este contenido que por el momento se puede adquirir en físico en Amazon, librerías Gonvill y en su núcleo médico.

El doctor Ciambelli descubre su vocación hacia la medicina, cuando decide visitar a sus abuelos en Uruguay, ya había terminado la preparatoria y en ese tiempo le interesaba la nutrición , pero algo no le terminaba de convencer, y su abuela le dijo “y ¿por qué no medicina?”, en ese momento sembró la idea, y finalmente, se convenció de estudiar medicina, regresó de Uruguay e ingresó a la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó sus especialidades, encontrando gran interés en la parte clínica y procedimientos quirúrgicos. Fue parte del equipo de médicos del Hospital san Javier, donde trabajó junto al doctor Narciso León Quintero, quien es un referente en sus decisiones y guía, para después independizarse. En la actualidad se le puede encontrar en el Hospital Real San José, Jardines de Guadalupe, Hospital Hispano, entre otros, así como en Punto Gastro.



Con una trayectoria de alrededor de 15 años, su misión se ha transformado, en un principio era más personal como tener un buen estatus en el área médica y un crecimiento profesional; hoy en día, su satisfacción está en sus pacientes, que se liberan de preocupaciones y el miedo, viven más conscientes, entonces si logra influir en ellos sobre la salud es algo que le nutre.

+ DE DARÍO

Personaje que admiras: “De los maestros espirituales Jesús. Del deporte Cristiano Ronaldo”.

Pasión: “Mi familia, tiempo libre para mi crecimiento. Me gusta viajar, salir y bailar”.

Filosofía: “Autodescubrimiento con conciencia”.

Frase: “Dios es amor y el que está en amor está en Dios”.

Libro: “Mi autor favorito es Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, de él Las venas abiertas de América Latina”.

Viaje: “Uno que hice con mi esposa a Europa”.

Pasatiempo: “El deporte”.

Virtud: “Siempre estar interesado en buscar ser una mejor versión”.

Defecto: “Creo que a veces el ego nos domina”.

Algo que sanar: “Ahorita estoy liberándome de condicionamientos”.

Darío Ciambelli

Página Web: drciambelli.com

Facebook: Dr. Darío Ciambelli

Instagram: @drciambelli

Tik Tok: drciambelli

You Tube: Dr. Ciambelli

Punto Gastro

Reforma 2964, Col. Juan Manuel.

Tel. 33 13 26 86 09.

Página Web: www.puntogastro.mx

CP