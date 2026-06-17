Tierra Tropical Club de Polo celebra “Sonidos de San Pancho”

Tierra Tropical Club de Polo fue el escenario de la cuarta edición de Sonidos de San Pancho, una celebración que reunió música, conexión y ritmo en un ambiente único.

Angela y Edward Miller. GENTE BIEN JALISCO / Cuarta edición del Festival “Sonidos de San Pancho”

Las Chacs. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical Club de Polo

Más de 500 asistentes disfrutaron de una experiencia que destacó el talento de extraordinarios artistas de esta comunidad, creando un espacio de encuentro donde la música se convirtió en el lenguaje que unió a residentes, visitantes y amigos de San Pancho.

Grupo norteño Nuevo Reto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Tony Surfo Sonso. GENTE BIEN JALISCO / Cuarta edición del Festival “Sonidos de San Pancho”

Como parte del compromiso de Tierra Tropical con la comunidad, Sonidos de San Pancho continúa consolidándose como un festival que promueve la cultura, impulsa el talento local y fortalece los lazos que hacen de este destino un lugar tan especial.

Britany Taylor. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical Club de Polo

Nelly Rodríguez y Susan Brown. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Se agradece a todos los artistas, colaboradores y asistentes que hicieron posible una edición más de este evento que celebra la creatividad, la convivencia y el espíritu de esta comunidad.

Banda La RN de las Varas. GENTE BIEN JALISCO / Cuarta edición del Festival “Sonidos de San Pancho”

Susan Brown y Nelly Rodriguez. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical Club de Polo