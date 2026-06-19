Se acerca el verano y las vacaciones están en puerta, si aún no tienes un plan puedes organizar un viaje a la playa hacia la Perla del Pacífico. Entre las opciones de hospedaje se encuentra Dreams Estrella del Mar Mazatlán Golf & Spa Resort, un hotel que abrió sus puertas en abril de 2024, considerado de Gran Turismo, pero que en realidad está certificado con Cuatro Diamantes por la American Automobile Association, el cual tiene todo para disfrutar de unas vacaciones espléndidas, descansar del ajetreo citadino y relajarse en sus instalaciones.

Toma aérea de Dreams Estrella del Mar Mazatlán Golf & Spa Resort. ESPECIAL/CORTESÍA DREAMS ESTRELLA DEL MAR.

Dreams es la primera incursión de Hyatt Inclusive Collection en Mazatlán, desarrollado por el despacho de arquitectos HKS, forma parte del complejo Estrella del Mar, que ofrece un concepto integral, conformado por un área residencial, de condominios, campo de golf y hotel.

Con un concepto familiar que ofrece lujo, exclusividad y privacidad Dreams Estrella del Mar Mazatlán cuenta con 358 suites con vista al océano y espacios de hasta 33m2 con capacidad de una a cuatro personas, en categorías Junior Suite, Junior Suite Swim Out, Master Suite y Suite Presidencial. Tiene 300 metros de frente de playa lineales, tres albercas principales, una para adultos de Club Preferred, restaurantes de especialidad como Portofino (italiana), Meraki (mediterránea-asiática), Oceana (mariscos), El Patio (mexicana) y World Café (buffet internacional), un área natural protegida de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), ya que hay desove de tortugas, bandadas de pelícanos, vista de delfines y ballenas en temporada. Este hotel tiene espacios para cada miembro de la familia, por lo que también hay un kids club llamado Explorer’s, un área para adolescentes que es CoreZone, spa, gimnasio, actividades diarias que se pueden consultar en la app, servicio a la habitación, entre muchos otros servicios.

Campo de golf. ESPECIAL/CORTESÍA DREAMS ESTRELLA DEL MAR.

Asimismo, es un hotel pet friendly, por lo que acepta canes de raza pequeña de hasta 20 kilos con tazón y cama en la suite, se debe llevar su alimento, y son recibidos en las terrazas de los restaurantes y áreas designadas para ellos.

Si se desea elevar la experiencia a un concepto de lujo total, desde la reservación puedes seleccionar la categoría de Club Preferred, que ofrece una suite con jacuzzi en la terraza, amenidades como cafetera tipo Nespresso, frigobar Premium con abastecimiento diario, lunch privado con bocadillos, canapés y bebidas así como un bar en el área de Club Preferred.

Preferred Club Suite Ocean Front. ESPECIAL/CORTESÍA DREAMS ESTRELLA DEL MAR.

Desde la llegada, el personal te atiende con gran amabilidad y hospitalidad, te reciben con una sonrisa y ofrecen pequeñas toallas húmedas para refrescarte del calor y una bebida de bienvenida.

Después de tu registro ya tienes acceso a las instalaciones del hotel y todos sus servicios, no se ponen brazaletes, ni se requiere reservación en los restaurantes, servicio de concierge y recepción las 24 horas. Una de las actividades en los alrededores es un paseo en bici por el complejo, que incluye una mini clase de golf o un ritual de energía, según el día y el horario. Además de una noche temática diaria para divertirse y disfrutar en familia.

Oceana. ESPECIAL/CORTESÍA DREAMS ESTRELLA DEL MAR.

Otra alternativa dentro de tus días de descanso que tienen un costo extra es visitar el spa, donde ofrece una experiencia de relajación y desconexión al consentir el cuerpo con alguno de sus tratamientos faciales, corporales, masajes, o incluso servicios de belleza. También se puede visitar el Santuario de Tortugas, que requiere una donación que se utiliza para la conservación del mismo. O dentro del propio hotel, rentar una balinesa cerca de las albercas que tiene servicio de meseros privado, a quien se le pueden solicitar bebidas y alimentos.

Si quieres disfrutar de unas vacaciones memorables, unos días sin preocupaciones, con alimentos y bebidas ilimitadas, Dreams Estrella del Mar Mazatlán Golf & Spa Resort es una increíble opción para este verano.

Alberca principal. ESPECIAL/CORTESÍA DREAMS ESTRELLA DEL MAR.

Ubicación

Se encuentra a 15 minutos del aeropuerto y a 35 minutos del Centro Histórico de Mazatlán en Camino a Isla de la Piedra km 10, Isla de la Piedra, Mazatlán, Sinaloa.

Cómo llegar

Mazatlán es una de las opciones de playa del Pacífico, que se encuentra a seis horas de Guadalajara vía terrestre, mientras que en avión se llega aproximadamente en una hora viajando en el vuelo directo Guadalajara-Mazatlán por la aerolínea Volaris.

Reservaciones

669 689 09 00 y 800 077 07 83.

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