The Wish Market: Los mini emprendedores en acción

Más de 100 marcas se reunieron en el nuevo venue de The Wishmarket: el Hotel Hilton los días 5 y 6 de marzo. Hubo una Happy Hour con promos y descuentos especiales, "Wellness morning" con una clase de entrenamiento funcional, así como la presencia de mini emprendedores para vender sus productos.

Karla Briseño y Karla Sainz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Norma Díaz y Anahí Godoy. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Se celebraron ocho años de varias ediciones de Wishmarket en el que cientos de marcas locales -entre ellas varias locales y dirigidas por mujeres- tienen oportunidad de compartir un espacio para darse a conocer. “Ocho años viendo marcas nacer, crecer, cambiar y volver más fuertes, pero sobre todo, ocho años de comunidad, de mujeres que se apoyan, se recomiendan, se compran entre sí y se empujan a seguir”, confirmaron Karla Sáenz y Karla Briseño, quienes fueron las anfitrionas del evento.

Kike y Camila Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marian Navarro, Alexa González, Inés Rodríguez y Juliana Franco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Las actividades comenzaron desde las10:00 am y siguieron hasta las 8:00 pm en Hilton Guadalajara Midtown. Más información en @thewishlistgdl

La edición fue un éxito en la que también destacaron: “Somos mujeres apoyando emprendedoras a crecer en diferentes partes de México”.

Evento: The Wishlist. Ocurrió en: Hilton Midtown. Fecha: 5 y 6 de marzo. Anfitrionas: Karla Sainz y Karla Briseño.

Loreta Salcedo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

CP