The Wish Market: Los mini emprendedores en acción

Más de 100 marcas se reunieron en el nuevo venue de The Wishmarket: el Hotel Hilton los días 5 y 6 de marzo. Hubo una Happy Hour con promos y descuentos especiales, "Wellness morning" con una clase de entrenamiento funcional, así como la presencia de mini emprendedores para vender sus productos.Se celebraron ocho años de varias ediciones de Wishmarket en el que cientos de marcas locales -entre ellas varias locales y dirigidas por mujeres- tienen oportunidad de compartir un espacio para darse a conocer. “Ocho años viendo marcas nacer, crecer, cambiar y volver más fuertes, pero sobre todo, ocho años de comunidad, de mujeres que se apoyan, se recomiendan, se compran entre sí y se empujan a seguir”, confirmaron Karla Sáenz y Karla Briseño, quienes fueron las anfitrionas del evento.Las actividades comenzaron desde las10:00 am y siguieron hasta las 8:00 pm en Hilton Guadalajara Midtown. Más información en @thewishlistgdlLa edición fue un éxito en la que también destacaron: “Somos mujeres apoyando emprendedoras a crecer en diferentes partes de México”.CP