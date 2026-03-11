Rodeada del cariño de familiares y amigos, Paulina Cosío Corella celebró su cumpleaños número 11 con una divertida reunión realizada el 3 de marzo en El Kubo, donde la festejada disfrutó una tarde llena de juegos, sorpresas y convivencia.

La celebración fue organizada por Paulina Corella, mientras que los orgullosos papás de Paulina, Salvador Cosío Gaona y Paulina Corella, recibieron a los invitados y compartieron la alegría de este día tan especial. En total asistieron 30 adultos y 40 niños, entre familiares, compañeros del colegio y amistades cercanas.

La temática de la fiesta estuvo inspirada en el popular anime Oshi no Ko, presente en los centros de mesa y detalles de la decoración. Como parte del entretenimiento, los pequeños disfrutaron juegos mecánicos, partidas de gotcha y dinámicas deportivas dirigidas por el Profe Ozzy, lo que mantuvo el ambiente lleno de energía durante toda la tarde.

Para consentir a los invitados se ofreció un variado menú con hamburguesas, hot dogs, espiropapas, fruta picada, churros, elotes, nieves de garrafa, café y aguas frescas.

El momento más esperado llegó cuando todos se reunieron alrededor de la piñata con el número 11 y el pastel, celebrando así a Paulina en una tarde que ella recordará con especial cariño por haberla compartido con sus amigos en un ambiente lleno de alegría.

CP