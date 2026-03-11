Miércoles, 11 de Marzo 2026

Gente Bien | Cumpleaños

Paulina Cosío, De fiesta con Oshi no Ko, su anime favorito

Los orgullosos papás de Paulina Cosío, Salvador Cosío Gaona y Paulina Corella, recibieron a los invitados y compartieron la alegría de este día tan especial

Por: Claudio Jimeno

Rebeca Cosío Corella, Paulina Corella, Paulina Cosío Corella y Salvador Cosío Gaona. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Ale Zárate. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Víctor Castro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Michelle Greycha y Álvaro Corella. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Nuria Bernard y Gemma Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Luca Sánchez e Yleana Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sofía Hermosillo y Valentina de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Emilia Moreno Purata, Madonna Franco y Leonor de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Dani Tacher, Camila García y María Paula Alemán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Majo Lancaster Jones, Victoria y Cristóbal García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandro Castillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Paulina Font, Ali Gómez, Ana Sainz y Lucía García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rodeada del cariño de familiares y amigos, Paulina Cosío Corella celebró su cumpleaños número 11 con una divertida reunión realizada el 3 de marzo en El Kubo, donde la festejada disfrutó una tarde llena de juegos, sorpresas y convivencia.

La celebración fue organizada por Paulina Corella, mientras que los orgullosos papás de Paulina, Salvador Cosío Gaona y Paulina Corella, recibieron a los invitados y compartieron la alegría de este día tan especial. En total asistieron 30 adultos y 40 niños, entre familiares, compañeros del colegio y amistades cercanas.

La temática de la fiesta estuvo inspirada en el popular anime Oshi no Ko, presente en los centros de mesa y detalles de la decoración. Como parte del entretenimiento, los pequeños disfrutaron juegos mecánicos, partidas de gotcha y dinámicas deportivas dirigidas por el Profe Ozzy, lo que mantuvo el ambiente lleno de energía durante toda la tarde.

Para consentir a los invitados se ofreció un variado menú con hamburguesas, hot dogs, espiropapas, fruta picada, churros, elotes, nieves de garrafa, café y aguas frescas.

El momento más esperado llegó cuando todos se reunieron alrededor de la piñata con el número 11 y el pastel, celebrando así a Paulina en una tarde que ella recordará con especial cariño por haberla compartido con sus amigos en un ambiente lleno de alegría. 

CP

