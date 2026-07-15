Oakland School: Despide el ciclo 2025-2026

Oakland School organizó el Festival de Fin de cursos del Ciclo Escolar 2025-2026 con la temática Back to the hits, un evento en el que los alumnos presentan números artísticos de las décadas de los ochenta, noventa y 2000’s para celebrar sus logros y concluir el año académico.

Los anfitriones recibieron a los asistentes, además de estar presentes el ingeniero Enrique Alcocer, asesor del Consejo; Lupita de Alcocer, directora general administrativa; Alejandra Alcocer, presidenta del Consejo; Rocío Pieck, directora de Calidad Académica; Pamela Zapata Vázquez, directora de Preescolar y Primaria Menor; y Andrea Slavione, directora de Secundaria.

El festival dio inicio con la presentación de octavo para continuar con 10 bailables más, en los que dieron muestra de su talento artístico, el final estuvo a cargo de noveno con una coreografía con la temática de los años 2000’s.

El festival a cargo del profesor Mario Reyes, representa el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de los alumnos durante el ciclo escolar. Es una celebración familiar llena de talento, alegría y orgullo, donde cada presentación refleja el trabajo realizado por estudiantes, docentes y familias para culminar con éxito un año más en Oakland School.