Miércoles, 15 de Julio 2026

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Oakland School: Despide el ciclo 2025-2026

El Festival de Fin de cursos es una celebración familiar llena de talento, alegría y orgullo

Por: Xochitl Martínez

Nursery / Kindergarten 1, al ritmo de

Nursery / Kindergarten 1, al ritmo de "U Can't Touch This", de MC Hammer, representó la década de los 90. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Lulu de Silva y Natalia Brizuela. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lulu de Silva y Natalia Brizuela. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Paula Campaña, Constanza Bennazar, Regina Alejandra y Alicia Estefanía. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

María Paula Campaña, Constanza Bennazar, Regina Alejandra y Alicia Estefanía. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Juan Enrique y Jorge Eduardo Alcocer. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Juan Enrique y Jorge Eduardo Alcocer. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Tercer grado de Primaria, al ritmo de

Tercer grado de Primaria, al ritmo de "Conga", de Miami Sound Machine, representó la década de los 80. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luisa Fernanda Trujano, Mayra Sofía Santiago y Mayte Yuliana Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Luisa Fernanda Trujano, Mayra Sofía Santiago y Mayte Yuliana Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Gabriela Chesa, Lupita de Alcocer, Denise Díaz e Isabella Alcocer Díaz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Gabriela Chesa, Lupita de Alcocer, Denise Díaz e Isabella Alcocer Díaz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Saúl Sarabia y Kaoru Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Saúl Sarabia y Kaoru Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Quinto grado de Primaria, al ritmo de

Quinto grado de Primaria, al ritmo de "Vogue", de Madonna, representó la década de los 90. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Carlos y Alexander Alvirde con Gina Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Carlos y Alexander Alvirde con Gina Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Alejandra Alcocer, Lupita de Alcocer y Enrique Alcocer. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandra Alcocer, Lupita de Alcocer y Enrique Alcocer. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lia Regina Castillo y Estefanía de la Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Lia Regina Castillo y Estefanía de la Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Michelle Padilla, Suri Gómez y Ximena Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Michelle Padilla, Suri Gómez y Ximena Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Mario Reyes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mario Reyes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Kindergarten 3, al ritmo de

Kindergarten 3, al ritmo de "Thriller", de Michael Jackson, representó la década de los 80. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Mónica Chávez y Luis Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Mónica Chávez y Luis Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Irela Cervantes, Nahomi Schalk, Ana Claudia Chávez, Catherine Salas, Aida Rivera y Jacqueline Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Irela Cervantes, Nahomi Schalk, Ana Claudia Chávez, Catherine Salas, Aida Rivera y Jacqueline Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Ivanova, Ekaterina Ivanova, Natalie Ivanova, Victoria Piña, Leo Piña y Alejandra Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

María Ivanova, Ekaterina Ivanova, Natalie Ivanova, Victoria Piña, Leo Piña y Alejandra Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026

Kindergarten 2, al ritmo de

Kindergarten 2, al ritmo de "Hung Up", de Madonna, representó la década de los 2000. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Público. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Público. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Oakland School organizó el Festival de Fin de cursos del Ciclo Escolar 2025-2026 con la temática Back to the hits, un evento en el que los alumnos presentan números artísticos de las décadas de los ochenta, noventa y 2000’s para celebrar sus logros y concluir el año académico.

Los anfitriones recibieron a los asistentes, además de estar presentes el ingeniero Enrique Alcocer, asesor del Consejo; Lupita de Alcocer, directora general administrativa; Alejandra Alcocer, presidenta del Consejo; Rocío Pieck, directora de Calidad Académica; Pamela Zapata Vázquez, directora de Preescolar y Primaria Menor; y Andrea Slavione, directora de Secundaria.

El festival dio inicio con la presentación de octavo para continuar con 10 bailables más, en los que dieron muestra de su talento artístico, el final estuvo a cargo de noveno con una coreografía con la temática de los años 2000’s.

El festival a cargo del profesor Mario Reyes, representa el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de los alumnos durante el ciclo escolar. Es una celebración familiar llena de talento, alegría y orgullo, donde cada presentación refleja el trabajo realizado por estudiantes, docentes y familias para culminar con éxito un año más en Oakland School.

Evento: Festival de Fin de cursos de Oakland School 2026.

Lugar: Sede Stage Show Center.

Fecha: 30 de junio de 2026.

Oakland School

Calle Las Villas 18, Fraccionamiento Las Villas.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tel. 33 36 84 84 90.

Página Web: oaklandjal.edu.mx

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