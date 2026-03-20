The Cape Los Cabos: El nuevo concepto del lujo casual

Los Cabos es un destino de clase mundial, conocido por sus hermosas playas, paisajes desérticos, diversidad en flora y fauna que lo colocan como una joya turística de la que hoy nos habla Eduardo Segura, director general de The Cape A Thompson Hotel by Hyatt

Tu próxima aventura te espera en Los Cabos: Playa, desierto, montaña, naturaleza y los secretos más ocultos de Baja California Sur. Atrévete a descubrir esta experiencia a través de The Cape A Thompson Hotel by Hyatt, donde podrás vivir el lujo casual en un destino tan mágico que te permitirá rodearte de animales increíbles, vegetación, sol, mar, arena y sobre todo conectar contigo en sitio tan maravilloso.

Hoy compartimos contigo la entrevista de Eduardo Segura, director general de The Cape A Thompson Hotel by Hyatt en Los Cabos, una marca americana nacida en Nueva York y el primer hotel Thompson en México, que era propiedad de un grupo de mexicanos. Este destino, que se define por tener un servicio de lujo muy clásico, ha ido cambiando sus tendencias de acuerdo al estilo de vida.

Este bello destino está ubicado en el extremo sur de la península de Baja California / Foto: Cortesía

The Cape: Estilo de vida y servicio

Este es un hotel que va con las costumbres y tendencias de sus huéspedes, conoce a sus clientes , y aunque hay algunos hoteles que expresan el lujo a través de materiales costos y un servicio que incluso llega a ser invasivo, Eduardo Segura nos habla sobre un tipo de servicio más intuitivo , que le da a sus clientes el espacio que necesitan.

El personal, genuino y natural

Una más de las tendencias se da en el personal, que les permitió contratar un equipo de mexicanos, empezando por su director, Eduardo Segura, para formar un grupo que comenzó hace 11 años, dándole toda la confianza . El 90% del turismo en Los Cabos es de turistas americanos, pero The Cape tiene muy claro que estamos en México, entonces partiendo de este punto se pensó en que los visitantes conozcan más de la cultura, así que el hotel tiene la arquitectura de Javier Sánchez y el interiorismo de Marisabel Gómez Vázquez , dando un toque mexicano contemporáneo. La marca apostó por un edificio con estructuras más urbanas pero frente a la playa , a The Cape lo distinguen ciertos colores, aromas y sensaciones con un toque más masculino, destacando el negro, logrando así un carácter muy específico.

El color negro es uno de los distintivos del hotel /Foto: Cortesía



Eduardo Segura nos cuenta que el tema de los tatuajes, hace aproximadamente 11 años, cuando abrieron sus puertas, que una persona tuviera un tatuaje la hacía no elegible para poder ser contratada en muchos hoteles. Actualmente una tendencia es que si mi cliente viene tatuado, cómo no puedo contratar una persona que venga con esa misma preferencia. Hace 10 años era impensable. Otro distintivo es que, en muchas corporaciones, utilizan saludos peculiares como poner la mano en el corazón o ciertas alabanzas con significados, pero considera que no es un estándar de calidad porque eso no determina un servicio genuino, es mejor un saludo natural como lo sabes hacer, dejando al personal ser ellos mismos, transmitiendo de esta manera calidez y buen servicio de una manera más orgánica.

Otra característica en el hotel es que su personal no usa gafete, solo un símbolo de la marca, porque les piden que interactúen con los huéspedes y que si llegan a recordar su nombre sea por el trato cordial y amable que recibieron, generando así conexiones de manera natural . Con un excelente servicio, nada acartonado ni rígido, tienen comunicación con sus 400 colaboradores para transmitirles estos valores, también el director, Eduardo Segura, realiza comidas continuamente para que se conozcan las personas de diferentes áreas.

Se distingue por tener un estilo contemporáneo con toques mexicanos / Fotos: Cortesía

Los huéspedes en The Cape

El perfil de los huéspedes tiene congruencia con los pilares del hotel, que es contemporáneo, moderno, que le gusta el tema la gastronomía y el entretenimiento, no es un hotel aburrido pero tampoco en constante fiesta, que sí cuenta con alternativas , como la presencia del chef Enrique Olvera, del restaurante Pujol en CDMX ubicado dentro de la guía Michelin, también de la supervisión del bar con opciones de alimentos, igualmente ricos desde una barra viendo al mar y comiendo rollitos de alga nori con arroz y un tipo de relleno específico de pescados de la Baja; el restaurante Manta de Enrique Olvera con ingredientes mexicanos pero usando técnicas peruanas y japonesas . También otro restaurante de desayunos, comidas y cenas, que no por tener los tres servicios deja de tener ciertos distintivos como el mejor brunch dominical con música en vivo, gran variedad de platillos y algunos creados como The Cape Toast.

Una de sus albercas tiene rocas y es de agua salada / Foto: Cortesía

Un ambiente único

Cuenta con dos albercas, una más ambientada con DJ pero también otra tranquila que se encuentra entre las rocas tiene agua salada; dos ambientes totalmente diferentes y un detalle especial es que en The Cape todas las habitaciones tienen vista al mar , pero con una peculiaridad porque la ubicación del hotel está al final de la bahía de Cabo San Lucas, lo que permite ver el símbolo icónico de este lugar que es el Arco de Los Cabos, y desde todas las habitaciones puede verse.

Todas las habitaciones tienen vista al mar / Foto: Cortesía

También es una playa predilecta para los surfistas, incluso hacen torneos de surf una vez al año procurando desarrollar al talento local , sobre todo de los jóvenes pero también a surfistas profesionales de Estados Unidos para que les den clínicas y no es casualidad, porque ya han sido huéspedes del hotel solo que ahora son también como embajadores en esas disciplinas.

En cuanto a bares y restaurantes tienen un roof top con una vista de 360 grados con la mejor panorámica de Los Cabos, atardeceres increíbles, hay un servicio clásico y tranquilo con música, también se sirven alimentos para grupos. Los Cabos también es un destino ideal para las bodas, prácticamente todos los fines de semana las hay, incluso nos cuenta Eduardo Segura que llegaron a romper récord teniendo 156 bodas en un año por su inigualable ubicación y escenarios espectaculares.

Cuentan con un programa wellness de cinco cabinas en el interior y cinco en el exterior; podrás disfrutar de una caminata en el gimnasio o tu bici estática pero viendo hacia el mar, ya que todo esto forma parte del spa y gimnasio; tienen un programa para ir a clases de pilates o yoga, clases una vez al mes de bicicleta estática o yoga pero a la luz de la luna llena.

Vistas espectaculares para disfrutar tu estancia / Foto: Cortesía

Los locales también disfrutan The Cape, ya que representan el 50% de los visitantes al restaurante Manta, roof top y el brunch dominical. Cabe destacar que son pet friendly y les encanta dejar amenidades para las mascotas buscando que tengan todo lo necesario para disfrutar la estancia junto con su dueño.

El entretenimiento no se queda atrás porque realizan eventos para locales y nacionales en el roof top, porque cada dos o tres meses realizan conciertos para 180 personas , han tenido artistas como Moenia, Alex Syntek, Ximena Sariñana, el americano quizá no los conoce pero a nivel local lo hacemos para tener esa apertura.

Las residencias: 32 unidades de lujo

Cuentan con una base de clientes repetitivos, tanto mexicanos como extranjeros, y de su puño y letra, Eduardo Segura les escribo una tarjeta personalizada para recibirlos con calidez y agradecimiento por su preferencia. Son villas de 1, 2 y 3 recámaras, y después de cinco años se hizo el proyecto para ponerlas a la venta, las cuales se vendieron en año y medio, donde los propietarios pueden ponerlas en un banco de rentas para cuando no las necesiten, las cuales administra el mismo hotel, que está a cargo del mantenimiento y conservación. Representando un negocio también que tiene propietarios extranjeros y mexicanos.

Diseño y lujo en todas las habitaciones de The Cape / Foto: Cortesía

De un mexicano a otro

Uno de sus distintivos en el hotel es considerar al mexicano dando un trato especial, es por eso que tienen la promoción “De un mexicano a otro” contando con una tarifa diferenciada a la de Estados Unidos , descontando una tarifa del 30%, con un beneficio adicional de 2 mil 300 pesos de crédito por habitación, incluye además desayunos y 20% en consumo de alimentos y bebidas, boutique y spa, todos estos beneficios son para el mercado nacional, que suman a seguir teniendo una sensación de pertenencia. Una más de las reglas, por ejemplo, es que toda interacción por primera vez con cualquier huésped, tiene que ser en español, buscando así compartir desde un inicio un poco de nuestra cultura e idioma.

El lujo casual se vive al máximo en The Cape Los Cabos

NUMERALIA

161 habitaciones

115 estancias en edificio hotelero

32 residencias

5 centros de consumo

1 restaurante de especialidades

2 albercas

Más información en

@thecapehotel

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