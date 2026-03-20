Creativo, perseverante y visionario, Emilio Aceves Gómez ha sabido convertir su sensibilidad estética en una forma de construir proyectos con identidad propia. Nacido en Guadalajara, Jalisco, y con formación en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Università degli Studi di Firenze, su perfil destaca por una visión integral enfocada en el diseño, la ejecución y la creación de conceptos sólidos, coherentes y memorables.

Emilio Aceves, Creatividad con visión y propósito. CORTESÍA

Emilio Aceves, Creatividad con visión y propósito. CORTESÍA

Actualmente forma parte de Grupo Brada, donde ha participado en el montaje, diseño y desarrollo de marca de proyectos como Brada Collection, Mumú Café y Rosato Roof, espacios que reflejan su interés por generar propuestas con fondo, personalidad y una narrativa bien definida. Para Emilio, cada proyecto va más allá de lo técnico: se trata de construir universos que conecten, permanezcan y dialoguen con quienes los habitan.

Admirador de Brando Angulo, director general de Grupo Brada, encuentra inspiración en las personas que combinan visión, sensibilidad y disciplina, y que entienden que crear no es solo hacer algo bello, sino dejar huella. Esa filosofía también se refleja en su día a día, donde apuesta por el poder de los detalles, la sensibilidad para crear y la constancia para materializar una visión.

Emilio Aceves, Creatividad con visión y propósito. CORTESÍA

Su inspiración cotidiana nace de la posibilidad de crear algo que antes no existía, de disfrutar el proceso y de compartirlo con su familia y las personas que más quiere. Fiel a su mantra, Emilio recuerda que “nunca te tomes la vida tan en serio y nunca dejes de ser feliz”, una frase que resume con frescura la esencia de su camino personal y profesional

MR