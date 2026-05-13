Tequila Nuestro Placer presenta su edición limitada 2026

Tequila Nuestro Placer realizó un gran evento de lanzamiento de su botella de tequila extra añejo edición limitada 2026 en colaboración con Sports Arena Club.

Luis Villagrán y Oswaldo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Sports Arena

Tequila Nuestro Placer. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento del Tequila Nuestro Placer extra añejo edición limitada 2026

Tequila Nuestro Placer. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Los anfitriones –Eddson de Anda, CEO de Tequila Nuestro Placer, y Oswaldo Sánchez, embajador de la marca- recibieron a los invitados con una sonrisa, quienes portaron un dress code en negro, entre los asistentes se contó con la presencia especial de Miguel Herrera, Benjamín Galindo, Jonny Magallón y la familia De Anda. Después de la recepción, se llevó a cabo una subasta a beneficio de la Fundación Ganas de Vivir para luego escuchar los mensajes de los directivos. El momento cumbre llegó con la develacion de la botella, la cual es una edición limitada inspirada en el futbol. La convivencia continuó y también hubo un espacio para el networking.

Miguel Herrera, Gerardo Espinoza, Benjamín Galindo. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Sports Arena

Rosy Mojica y Jesús de Anda. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento del Tequila Nuestro Placer extra añejo edición limitada 2026

Edson de Anda y Oswaldo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Para celebrar se ofreció un coctel con canapés, tacos y mixología de Tequila Nuestro Placer y Turincio en un ambiente amenizado por la música de un DJ.

Tequila Nuestro Placer es un tequila de los altos de Jalisco, destilado en San Julián, creado por una familia agavera con la intención de compartir con el mundo un buen destilado hecho con agave de alta calidad para que prevaleciera el legado de la familia De Anda.

Oswaldo Sánchez y Edson de Anda. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Sports Arena

Tequila Nuestro Placer. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento del Tequila Nuestro Placer extra añejo edición limitada 2026

Oswaldo Sánchez y Edson de Anda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026