Encuentro Alumni 2026: UNIVA Guadalajara reúne a cientos de egresados

Bajo el lema "Ayer, hoy y siempre, ocelotes", la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Campus Guadalajara, celebró con gran éxito la edición 2026 de su Encuentro Alumni. El evento, realizado el pasado viernes 8 de mayo, que tuvo como propósito principal brindar un espacio para que los egresados regresaran a su hogar académico, convivieran y se volvieran a enamorar de su alma mater.

GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mauro Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Encuentro Alumni 2026

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026.

La celebración arrancó desde las 19:00 horas con la ambientación musical de la DJ Ava Eva, marcando el inicio de una velada caracterizada por la camaradería y el sentido de pertenencia de los más de 600 profesionales de diversas disciplinas que se dieron cita.

La velada con un pequeño acto protocolario encabezado por la Dra. Yadira Robles Irazoqui, directora de UNIVA Campus Guadalajara, quien dirigió un cálido mensaje de bienvenida a la comunidad, en el que agradeció a los presentes por mantener un vínculo inquebrantable con su alma mater.

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Maricela Paulin, Cristina Antón, Mily Aguirre y Gabriela Mercado. GENTE BIEN JALISCO / Encuentro Alumni 2026

Dra. Yadira Robles y Rosalía Ávila. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

El encuentro continuó con la participación del DJ Emanuel Franco. A lo largo de la noche, el equipo de Alumni realizó múltiples dinámicas y rifas.

Las marcas patrocinadoras fueron Cervecería Minerva, Cielito Lindo, Tequila Campo Azul, Dulces de la Rosa, Fundación Enrique Michel Velasco, Mundo Glee, Coca Cola, Restaurantes El Tango, HP Inc., Sport 100, Hard Rock Café y La Flor de Córdoba, por mencionar algunas. También se habilitó una variada zona gastronómica que ofreció desde el tradicional Tejuino San Onofre y Asadas Víctor, hasta propuestas como Botanu Crunch, Drink Lab y La Gusgoteka.

Karla Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla