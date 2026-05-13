Club de Polo Tierra Tropical celebra la “V Copa Jaguar”

El Club de Polo Tierra Tropical organizó la V Copa Jaguar, la última copa de la temporada, que marca un cierre a la altura de un gran año, en la que participaron equipos de La Perla de Guadalajara y Royal Assets.

Los anfitriones recibieron a los invitados y participantes con gran emoción, entre ellos se contó con la presencia especial de los árbitros Emanuel Yerena & George Olivas FMP y USPA.

A lo largo de cuatro días se realizó una gran competencia, el primer día después del partido se ofreció un coctel, el segundo solo hubo un juego, el penúltimo día al terminar el enfrentamiento se llevó a cabo una cena en el club, y para finalizar la copa, después del juego se efectuó un brunch.

Sin duda, se vivió una jornada donde la pasión, la excelencia y el alto nivel competitivo fueron protagonistas. Un gran cierre, que permanecerá en la memoria de los asistentes.

Con una trayectoria que habla por sí sola, el Club de Polo Tierra Tropical ha perfeccionado, año tras año, la creación de eventos exitosos, donde la elegancia y el alto nivel se convierten en sello distintivo.