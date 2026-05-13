Miércoles, 13 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Torneo

Club de Polo Tierra Tropical celebra la “V Copa Jaguar”

Sin duda, se vivió una jornada donde la pasión, la excelencia y el alto nivel competitivo fueron protagonistas

Por: Xochitl Martínez

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / V Copa Jaguar

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

V Copa Jaguar. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Tierra Tropical

El Club de Polo Tierra Tropical organizó la V Copa Jaguar, la última copa de la temporada, que marca un cierre a la altura de un gran año, en la que participaron equipos de La Perla de Guadalajara y Royal Assets.

Los anfitriones recibieron a los invitados y participantes con gran emoción, entre ellos se contó con la presencia especial de los árbitros Emanuel Yerena & George Olivas FMP y USPA.

A lo largo de cuatro días se realizó una gran competencia, el primer día después del partido se ofreció un coctel, el segundo solo hubo un juego, el penúltimo día al terminar el enfrentamiento se llevó a cabo una cena en el club, y para finalizar la copa, después del juego se efectuó un brunch.

Sin duda, se vivió una jornada donde la pasión, la excelencia y el alto nivel competitivo fueron protagonistas. Un gran cierre, que permanecerá en la memoria de los asistentes.

Con una trayectoria que habla por sí sola, el Club de Polo Tierra Tropical ha perfeccionado, año tras año, la creación de eventos exitosos, donde la elegancia y el alto nivel se convierten en sello distintivo.

Evento: V Copa Jaguar.

Lugar: Club de Polo Tierra Tropical.

Fecha: Del 30 de abril al 3 de mayo de 2026.

Invitados: Alrededor de 200.

Patrocinadores: Veuve Clicquot, Galope, Royal Assets, BMW Naosa, Witari, Destino Rentals, Los Cuentos, FMP, USPA.

Club de Polo Tierra Tropical

Prol. Calle África S/N, San Francisco, Nayarit.

Tel. 322 127 53 90.

Página Web: tierratropical.com.mx/polo-equestian-club.php

Instagram: Club de Polo Tierra Tropical

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones