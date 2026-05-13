Dalton Toyota Santa Anita: Noche de inauguración

Dalton Toyota organizó una gran inauguración de su sucursal Santa Anita.Los anfitriones –Salomón Chidan Moreno, vicepresidente Dalton Corporación, y Juan Carlos Chidan Orozco, director automotriz Dalton Corporación- dieron la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Guillermo Díaz, presidente de Toyota de México, y Alex Kuntzi, presidente de Toyota Financial Services.Tras la recepción de los asistentes con un coctel de bienvenida, se escucharon las palabras a nombre de Dalton y Toyota México, para después realizar el esperado corte de listón, quedando oficialmente abiertas las puertas de Dalton Toyota Santa Anita.Para celebrar se ofreció una cena y un ameno ambiente con la música de un DJ. Los invitados disfrutaron de un ronqueo de atún en seis tiempos del restaurante Dakimakura, acompañado por sake y variedad de coctelería.Toyota es el líder mundial automotriz, con más de 85 años de historia. Y desde hace 24 años, en 2002, llegó a México siendo Dalton el grupo en arrancar operaciones de la primera agencia de la marca en el país. Actualmente, Dalton es el grupo automotriz que más volumen genera para Toyota México.