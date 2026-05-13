Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Dalton Toyota Santa Anita: Noche de inauguración

Para celebrar se ofreció una cena y un ameno ambiente con la música de un DJ

Por: Xochitl Martínez

Fachada Dalton Toyota en Santa Anita. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Fachada Dalton Toyota en Santa Anita. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Dalton Toyota organizó una gran inauguración de su sucursal Santa Anita.

Los anfitriones –Salomón Chidan Moreno, vicepresidente Dalton Corporación, y Juan Carlos Chidan Orozco, director automotriz Dalton Corporación- dieron la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Guillermo Díaz, presidente de Toyota de México, y Alex Kuntzi, presidente de Toyota Financial Services.

Corte de Listón por Alex Kuntzy, Juan Chidán, Gerardo Romero, Lucía de Chidán, Salomón Chidán, Guillermo Díaz, Eduardo Guzmán, Lázaro Flores, Santiago Moreno y José Antonio Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Salomón Chidan. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Dalton Toyota Santa Anita

Tras la recepción de los asistentes con un coctel de bienvenida, se escucharon las palabras a nombre de Dalton y Toyota México, para después realizar el esperado corte de listón, quedando oficialmente abiertas las puertas de Dalton Toyota Santa Anita.

Para celebrar se ofreció una cena y un ameno ambiente con la música de un DJ. Los invitados disfrutaron de un ronqueo de atún en seis tiempos del restaurante Dakimakura, acompañado por sake y variedad de coctelería.

Erick Cobos y Allan González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026
Edmundo Amutio, Emmanuel Cambero, Denisa García, Jorge Yáñez, Hugo Valdés y Jorge Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Corte de Atún. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Dalton Toyota Santa Anita

Toyota es el líder mundial automotriz, con más de 85 años de historia. Y desde hace 24 años, en 2002, llegó a México siendo Dalton el grupo en arrancar operaciones de la primera agencia de la marca en el país. Actualmente, Dalton es el grupo automotriz que más volumen genera para Toyota México.

Lucía, Jorge y Andrea Chidán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026
Enda González y Alma Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Guillermo Díaz y Víctor Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Dalton Toyota Santa Anita

Evento: Inauguración de Dalton Toyota Santa Anita.

Lugar: Av. López Mateos Sur 3511, Los Gavilanes.

Fecha: 5 de mayo de 2026.

Invitados: Más de 150.

Dalton Toyota Santa Anita

Av. López Mateos Sur 3511, Los Gavilanes.

Tel. 33 10 59 50 00.

Página Web: daltontoyota.com.mx

Facebook: Dalton Toyota

Instagram: dalton.toyota

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